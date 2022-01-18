Altay’ın seri planı

Spor Toto Süper Lig'de son 14 haftada büyük bir düşüş yaşayarak düşme hattına gerileyen Altay seri planı ile lige tutunmak için kolları sıvadı. 21 hafta sonunda 18 puanla 18. sırada yer alan Altay, kurtuluş ateşinin kıvılcımını deplasmanda yarınki Fenerbahçe maçıyla yakacak. Sarı-lacivertli camiayı yakından tanıyan yeni teknik direktör Mert Nobre imha planını hazırladı. Zor bir süreçten geçen Kanarya'yı evinde vurmayı planlayan Altay, sonrasında da 4 kritik maça çıkacak. Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki mücadelenin ardından pazar günü evinde ligde ikinci sırada yer alan Konyaspor'u ağırlayacak.

DERBİ MAÇINA ÇIKACAK

Taraftarının desteği ile bu maçı kayıpsız geçmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar daha sonra İzmir derbisinde ezeli rakibi Göztepe'ye konuk olacak. Siyah-beyazlılar, ardından düşme potasındaki rakibi Ç.Rize ile sahasında karşılaşacak. Bu zorlu periyotta 26. haftada Beşiktaş'a konuk olacak olan Altay, evinde yıktığı Beşiktaş'a yine geçit vermemeyi hedefliyor.

BABA EKMEKÇİOĞLU TEPKİLERE İSYAN ETTİ

ALTAY'DA başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun babası Rafet Ekmekçioğlu, Alanyaspor maçında yönetime istifa çağrısı yapan taraftarlara isyan etti. Alanyaspor maçını oğluyla birlikte tribünden takip eden Rafet Ekmekçioğlu, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: "Bölgesel Amatör

Lig'e düşmek üzere olan takımı 5 yılda gece gündüz çalışarak Süper Lig'e taşıyan yönetime saygısızlık yapmak hiç yakışmıyor. Dün, 'Şampiyon yap bizi heykelini dikelim' diyen taraftar bugün, 'İstifa et' diyor. Balık beyinli olanlar her şeyi çabuk unutuyor. Mustafa Denizli, Altay 3'üncü Lig'deyken neredeydi? Bir defa kulübün önünden geçmedi. Şimdi mazlumu oynamasın, 13 maçtır takım dökülüyor. Bu takımı teknik direktör Mustafa Denizli kurdu. 3'üncü Lig'de sesi çıkmayan yüreksizler Süper Lig'de ötmeye başladı."

SİYAH-BEYAZLILARDA NADERİ SEFERBERLİĞİ

ALTAY'DA Alanayaspor maçında sakatlanarak ikinci yarıda oyundan çıkan Mohammed Naderi için seferberlik ilan edildi. Zorlu mücadelede sağ ayak arka adalesinden sakatlandığı öğrenilen İranlı sol bekin bugün MR'ı çekilecek. 25 yaşındaki futbolcunun yarınki Fenerbahçe maçına yetişmesi zor gözüküyor. Naderi'nin pazar günkü Konyaspor maçına yetiştirilmesi için sağlık ekibi seferber oldu. Naderi'nin yerine Fenerbahçe maçında bu bölgede Özgür'ün forma giymesi bekleniyor.