"Bizim için en zor olanı seçtik"

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, teknik direktör Mustafa Denizli ile ayrılık sürecinde zor olanı seçtiklerini belirtti. 18 yıl aradan sonra döndükleri Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmalarına rağmen 8. haftadan itibaren istedikleri sonuçları alamadıklarını söyleyen Ekmekçioğlu, "Lige iyi başlangıcın ardından bir düşüş beklemiyorduk. Ancak gelinen süreçte 13 haftada 3 beraberlik alan hiçbir teknik adam takımın başında kalamaz. Denizli camia ve bizim için çok kıymetli. Biz zor olanı seçtik. En kolayı onunla devam etmek olurdu" dedi.

PLANIMIZ MERT NOBRE'YDİ

Ekmekçioğlu şöyle devam etti: "Kendisiyle konuşmamızda, 'Süper Lig'e çıktıktan sonra başka bir görevde devam edebilir mi?' diye düşünüyor, 'Biz de Nobre ile devam ederiz zaten' diye planlıyorduk. Kendisi teknik adam olarak devam etmek istedi. Duygusal bir karar aldık ve onunla başladık. Bunun artıları da eksileri de oldu. Biz takımı en iyi tanıyan, başta da düşündüğümüz isim olan Nobre ile devam etme kararı aldık."

ŞU ANKİ BORÇ 150 MİLYON TL

ALTAY Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, sezon başındaki Mustafa Denizli tercihinden dolayı, planladıkları teknik direktör bütçesinin 3-4 katına çıktığını vurguladı. Ekmekçioğlu, "Şu an bizim yönetici alacakları haricinde 150 milyon TL borcumuz ya var ya yok. Bu da baktığınızda hiçbir şey. Transfer yasağımız mevcut ama bunu kaldırmak bizim elimizde. 'Kaldırmalı mıyız, kaldırmamalı mıyız?' sorusunun yanıtını bize zaman gösterecek" dedi.