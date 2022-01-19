Süper gece

SPOR Toto Süper Lig'de son 14 maçında galibiyet yüzü göremeyen düşme hattındaki Altay, bugün 22. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı olarak izlenebilecek. Ligde 18 puanla 18. sırada yer alan İzmir temsilcisi, 33 puanla 6. sırada yer alan sarı-lacivertli takımı yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

NOBRE'NİN ZOR SINAVI

Futbol kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla attığı gollerle hafızalara kazınan Altay Teknik Direktörü Mert Nobre, eski takımına karşı teknik adam olarak ilk galibiyetini almaya çalışacak. Göreve 2-0'lık Alanyaspor mağlubiyetiyle başlayan 41 yaşındaki Brezilya asıllı teknik adam, sarı-lacivertliler önünde 3 puanla tanışmayı hedefliyor. Brezilya asıllı Türk vatandaşı Nobre, Türkiye'deki kariyerine 2003-2004 sezonunun devre arasında F.Bahçe'de başlayıp şampiyonluklar yaşamıştı.

FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ İSİMLER YOK

FENERBAHÇE'DE Altay müsabakası öncesi eksik oyuncuların fazlalığı dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve Enner Valencia ile bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır'ın kadroda yer alması beklenmiyor.

"ŞAMPİYONLUK İDDİAMIZ SÜRÜYOR"

FENERBAHÇE Teknik Direktörü İsmail Kartal dün basının karşısına geçti. Takımı 4'lü sistemde oynatacağını söyleyen Kartal, "3 kulvarda gidiyoruz. Ne kadar kötü olsa da liderin 17 puan gerisindeyiz. Matematiksel olarak her şeye rağmen şampiyonluk iddiamız devam ediyor. Türkiye Kupası ve Konferans Ligi var. Sorumluluk alırım, söz konusu F.Bahçe ise geçmişte olduğu gibi bugün de bu sorumluluğu omzumda taşırım" şeklinde konuştu.