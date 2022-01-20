Altay yine gülemedi

Süper Lig'de haftalardır kazanamayan Altay, deplasmanda öne geçtiği maçta Fenerbahçe'ye de yenildi ve galibiyet özlemini 15 maça çıkardı: 2-1. 14. dakikada Thaciano'nun kendi sahasından verdiği ara pasta defansın arkasına sarkan Rayan'ın topla ilerleyip ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

26'da sağ kanattan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında ceza sahası içinde Serdar Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'te kaldı. 37'de Jose Sosa'nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan İrfan Can Kahveci pasını kale önünde bulunan Serdar Dursun'a aktardı. Serdar'dan seken topu alan İrfan Can'ın altıpasın sağından plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. 53'te soldan topla hareketlenen Ferdi Kadıoğlu'nun pasında son çizgide topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı altıpasın önünde bulunan Valencia'ya çıkardı. Ekvadorlu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.

SERDAR DURSUN ÖNE GEÇİRDİ

71'de ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta topun başına geçen İrfan Can Kahveci, ceza sahasına ortaladı. Serdar Dursun'un altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1. 80'de Fenerbahçe çok etkili geldi. Enner Valencia'nın sol kanattan çevirdiği topta Mesut Özil'in kontrol sonrası vuruşu kaleciden geri döndü. Maç 2-1 sona erdi.

KARTAL, 6,5 YIL SONRA SAHADA

FENERBAHÇE Teknik Direktörü İsmail Kartal, 6,5 yılı aşkın bir sürenin ardından sarı-lacivertlilerin başında taraftarlarının önüne çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Vitor Pereira'nın yerine göreve gelen İsmail Kartal, Kadıköy'de takımın başında yer aldı. 6,5 yıl sonra görevine dönen Kartal, ikinci maçını taraftarı önünde oynadı. Kartal, son olarak 2014-2015 sezonun son maçında Kasımpaşa karşısında 30 Mayıs 2015'te sarı-lacivertli taraftarların önüne çıkmıştı.

ALTAY'I konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Berke Özer, Diego Rossi, Miha Zajc ve Mesut Özil'e şans vermezken, bu isimlerin yerine Ertuğrul Çetin, Miguel Crespo, Dimitris Pelkas ve Attila Szalai'yi sahaya sürdü.

NOBRE'DEN REVİZYON

ALTAY Teknik Direktörü Mert Nobre, son oynadıkları Alanyaspor maçının kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı. Genç çalıştırıcı İzmir'deki maçın kadrosunda oynattığı Naderi, Thiam ve Bamba'nın yerlerine Tolga Ünlü, Rodriguez ve Ahmed Rayan'a ilk 11'de forma verdi

TRİBÜNLER BOS KALDI

FENERBAHÇE'NİN Altay ile oynadığı karşılaşmaya sarılacivertli taraftarlar ilgi göstermedi. Müsabaka sırasında tribünlerde büyük boşluklar gözlemlendi. Öte yandan karşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu oyuncu Ahmet Çalık'ın fotoğrafı "Seni Unutmayacağız" ifadesiyle skorboarda yansıtıldı.