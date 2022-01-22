Altay’da rota Sinan

Altay yönetimi, transferde atağa kalktı. Ligde galibiyet hasreti 15 maça çıkan siyahbeyazlılarda Başkan Özgür Ekmekçioğlu, ara dönemde transfer yasağını kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bu doğrultuda gaza basan siyah-beyazlı yönetimin, özellikle hücum bölgesine takviye yapmayı planladığı öğrenildi. Altay yönetiminin hedefindeki isim ise Fenerbahçe'nin golcüsü Sinan Gümüş oldu. İzmir ekibinin yeni teknik direktörü Mert Nobre'nin, İstanbul ekibiyle olan yakın ilişkilerini kullanarak Gümüş'ü İzmir'e getirmeyi planladığı gelen haberler arasında. Sarı-lacivertli ekipte, mevcut golcülerin ardından forma şansı bulamayan 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

OLUMLU BAKIYOR

Oynayacağı bir kulüple yeni başlangıç planlayan Gümüş'ün Altay'ın teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim önümüzdeki hafta içinde transfer yasağını aşarak Sinan Gümüş transferini hızlandıracak.

PİYASA DEĞERİ 300 BİN EURO

ALMANYA doğumlu Sinan Gümüş, Stuttgart altyapısında yetişirken Türkiye'de Galatasaray ve Antalyaspor ile İtalya'da da Genoa formalarını terletti. Galatasaray'da forma giydiği dönem piyasa değeri 3.5 milyon Euro'yu bulan 28 yaşındaki yıldızın şu an değeri 300 bin Euro. Altay'da çıkış yakalamak isteyen Sinan, sağ ve sol kanatta forma giyebilmesi ve maliyeti nedeniyle Altay'ın tam aradığı isim olarak dikkatleri çekiyor.

TAKIMDA 5 EKSİK VAR

LİGDE yarın evinde 42 puanlı zirve takipçisi Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Altay, 3 mağlubiyet aldığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk kez galip gelerek moral bulmayı hedefliyor. Konyaspor'a ilk yarıda deplasmanda 3-1 mağlup olan siyahbeyazlılar, bu kez taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Gabon Milli Takımı'nda oynayan Poko ile sakat Aka'nın forma giyemeyeceği Altay'da tedavileri süren Cebrail, Björkander ve Thaciao'nun durumları belirsiz. Üç yıldızın yarınki kritik maça yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.

ALTAY'IN KOZU RAYAN

ALTAY Teknik Direktörü Mert Nobre, yarın oynanacak olan Konyaspor maçına golcü Rayan'ı özel olarak hazırlıyor. Fenerbahçe maçında takımını öne geçiren golü kaydeden Mısırlı futbolcu, Konya maçında on birde görev alacak. Nobre'nin son 7 maçta suskunluğa bürünen Fildişi Sahilli Bamba'yı yine kulübede oturtması bekleniyor. İstanbul deplasmanında 16 maçta gol sayısını 4'e çıkaran Rayan'ın bir de asisti bulunuyor. Altay'da Rodriguez, Thaciano, Naderi, Ceyhun, Murat Akça ve Paixao'nun 3'er sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Konya maçında kart görmeleri halinde sonraki milli ara dönüşü Göztepe ile oynanacak olan derbide forma giymeyecek

■ BURAK HAKERLER