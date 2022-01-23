Altay - Konyaspor | CANLI ANLATIM

İzmir temsilcisi Altay, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.



Heyecan dolu müsabaka Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalıyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Ergin Gözütok üstleniyor. Altay - Konyaspor mücadelesi 16:00'da başladı.

ALTAY-KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Altay: Lis, Naderi, Murat Akça, Björkander, Tolga, Zeki, Ceyhun, Kappel, Pinares, Rodriguez, Ahmed Rayyan

Konyaspor: Sehic, Barış, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Michalak, Amir, Soner, Bytyqi, Endri Çekiçi, Ahmed Hassan

ÇALIK DA UNUTULMADI

Siyah-beyazlı yönetim, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın anısına müsabakanın maraton tribünü bilet fiyatını forma numarasına ithafen 6 TL, numaralıyı Konya'nın plaka kodu nedeniyle 42 TL olarak belirledi.

İZMİR'DE KONYA'YA KARŞI MAĞLUBİYETİ YOK

Ligin ilk yarısında rakibine 3-1 mağlup olan Altay, Konyaspor'la Süper Lig'de çıktığı 9 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 14 gol atan Altay, kalesinde 17 gol gördü. Siyah-beyazlılar, İzmir'deki 4 müsabakada da rakibini mağlup etti.