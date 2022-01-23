Mustafa Turgat vefat etti

ALTAY, eski futbolcusu Mustafa Turgat'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Siyah-beyazlı kulübün altyapısında yetişen ve 10 yıl aralıksız İzmir ekibinin formasını giyen Turgat, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 68 yaşında hayata gözlerini yumdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "1980 yılındaki unutulmaz Türkiye Kupası zaferinin altına imzasını atan, altyapıyla birlikte toplam 14 yıl armamıza hizmet eden Mustafa Turgat, yarın (bugün) öğle vakti Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Işıkkent Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm camiamızın ve spor kamuoyuna baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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