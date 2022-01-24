Altay tatsız tuzsuz

ÜST üste 7 maçını kaybeden ve son 15 maçını kazanamayan Altay, Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Konyaspor'a da 1-0 mağlup oldu, kötü gidişe dur diyemedi. 13. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Konyaspor atağında Soner Dikmen'in kaleye doğru gönderdiği top yandan dışarı gitti. 31'de sol kanatta ceza sahası dışı çapraz pozisyonda topla buluşan Bytqi'nin yaptığı vuruşta, kaleci Lis tehlikeyi uzaklaştırdı. 43'te Pinares'in şutunda top, kaleci Sehic'den döndü. Meşin yuvarlağı takip eden Ahmed Rayan'ın vuruşunda meşin yuvarlak, Barış Yardımcı'nın müdahalesiyle kornere gitti. 45+3'te ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Ahmed Hassan'ın şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere attı. 52'de Bytyqi çizgiye inerek arkada direğe kesti Michalak kafayı vurdu, top üst ağlarda kaldı. 66'da kaleye çekilen şuta Pinares eliyle dokundu ve ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Hakem Abdulkadir Bitigen önce serbest vuruş noktasını gösterdi. Ardından VAR incelemesi sonrasında Konyaspor penaltı kazandı. 68'de topun başına geçen Hassan penaltıyı gole çevirdi: 0-1. 80'de Bamba sol çaprazdan vurdu, top yan ağlarda kaldı. Maç 1-0 sona erdi.





ALTAY'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

ALTAY'DA teknik direktör Mert Nobre, dün Konyaspor karşısına iki değişiklikle çıktı. Nobre, son oynanan Fenerbahçe maçından farklı olarak savunmada cezası sona eren Naderi ve orta alanda da Zeki ile oyuna başladı. Siyah-beyazlılarda; Naderi genç Kazımcan, Zeki ise sakatlığı süren Thaciano'nun yerine on birde görev aldı. Altay'da tedavileri devam eden Cebrail ve İbrahim Öztürk dün de forma giyemedi. Gabon Milli Takımı'ndan dönmeyen Andre Poko da dün kadroda yer almadı.





BAMBA YİNE YEDEK

ALTAY'DA teknik patron Mert Nobre ileri uçta yine Daouda Bamba'yı değerlendirmedi. Konya karşısına Mısırlı golcüsü Rayan ile tek forvet çıkan Nobre, son haftalarda performansı düşen Bamba'yı kulübede bekletti. Siyah-beyazlıların banko ismi Thiam da dün yine kesik yedi. Nobre, Fenerbahçe maçında olduğu gibi Senegalli orta saha oyuncusunu yedek bıraktı.



TRİBÜNLERDEN GÖRSEL ŞOV

ALTAY taraftarı iki anlamlı kareografiye imza attı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda seramoni esnasında siyah-beyazlılar Mustafa Necati Uğural, Hasan Tahsin, Mustafa Kemal Atatürk, Fahrettin Altay ve Vasıf Çınar'ın fotoğraflarının yer aldığı 'Kuvayi Milliye Takımı Altay' yazılı bir kareografi açtılar. Siyah-beyazlılar ayrıca kısa bir süre önce görevden ayrılan teknik direktör Mustafa Denizli'yi de unutmadı. Maçın 12. dakikasında bu kez Mustafa Denizli'nin Altay'da forma giydiği dönemde omuzlardaki görseli maraton tribünün de açıldı. Taraftarın şovları büyük alkış aldı. Karşılaşmayı takip eden yaklaşık 4 bin taraftar 90 dakika boyunca takımlarına tam destek verdi.