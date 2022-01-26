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Altay, 3 Şubat'a kadar Antalya'da kamp yapacak

Son dakika... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, lige verilen arada bugünden itibaren 3 Şubat Perşembe gününe kadar çalışmalarını Antalya'da sürdürecek.