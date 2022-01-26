Golcüler sustu, Altay durdu

SPOR Toto Süper Lig'de galibiyet hasreti 16 maça çıkan Altay'da, golcülerin olumsuz performansı puan tablosuna yansıdı. Siyahbeyazlılar, son 8 maçta yenilgi serisi yakalayarak 18 puanda kalırken, golcüler Daouda Bamba, Paixao, Rayan ve Deniz Kadah gol orucuna girdi. Altay puan alamadığı son 8 müsabakada 15 gol yerken, sadece 4 gol atabildi.

Bu 4 golün biri sadece golcülerden Rayan'ın ayağından geldi. Bamba, G.Saray ile berabere kaldıkları maçta son golünü atarken 8 maçta suskunluğa büründü. Tek golü bulunan Portekizli Marco Paixao, 5. hafta oynadıkları Göztepe maçının ardından 18 maçtır gol atamadı. Sonradan kurtarıcı olarak oyuna giren 5 maçta görev alan Deniz Kadah ise henüz siftah yapamadı.

DAOUDA BAMBA 7 GOL ATTI

SİYAH-BEYAZLI ekipte, Daouda Bamba 7 golle halen en golcü futbolcu konumunda bulunurken, Rayan'ın ise toplam 4 golü bulunuyor. 23. hafta sonunda 18 puanda kalan siyah-beyazlılar, 19. sırada yer aldı.

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

ALTAY'DA milli arada seferberlik ilan edildi. Ligde 16. maçtır kazanamayan siyah-beyazlılar kritik bir sürece girdi. Siyah-beyazlılar, milli ara dönüşü 4'te 4 yapmasına rağmen henüz tam olarak rahatlayamayan ezeli rakibi Göztepe ile deplasmanda oynayacak.