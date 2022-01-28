Altay’da Özbalta dönemi

Süper Lig ekibi Altay'da teknik direktör krizi sona erdi. Yönetim, Mert Nobre ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik patronunu buldu. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve ekibi genç teknik direktör Serkan Özbalta ile dün anlaşma sağladı. 42 yaşındaki teknik adamla dün Gaziemir Tesisleri'nde uzun süren bir görüşme gerçekleştiren yönetim, genç isimle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Son olarak Manisa FK'yı çalıştıran Özbalta ilk kez Süper Lig'de görev yapacak.

20 YIL SONRA DÖNDÜ

Özbalta dün imzayı atar atmaz, Antalya'ya gitti. Futbolculuğu döneminde Altay U-21 takımına adım atan ve A takımda en son 2002 yılında forma giyen Özbalta, 20 yıl sonra siyah-beyazlı ekibe bu kez teknik direktör olarak döndü.

KAPPEL DE KAMPA KATILACAK

ALTAY'DA ülkesi Hollanda'ya giderek tedavi gören Leandro Kappel'in tedavi süreci tamamlandı. Karın kaslarındaki ağrılar nedeniyle tedavi olan Hollandalı kanat oyuncusunun bugün Antalya kampına katılması bekleniyor. 32 yaşındaki futbolcunun yanı sıra mevcut kadrodaki diğer sakat oyuncuların da takıma katılması bekleniyor. Cebrail, Serge Aka ve Thaciano'nun hafif sakatlıkları bulunurken, milli arada Antalya kampında bu üç yıldız oyuncu da takıma monte edilecek. Ülkesi Gabon ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Andre Poko'nun da 2-3 gün içinde Antalya kampına giderek takıma katılması bekleniyor.