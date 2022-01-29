Altay’a 20 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Serkan Özbalta camianın yüreğine su serpti

Süper Lig ekibi Altay'da Mert Nobre'nin ardından önceki gün takımın başına geçen genç teknik adam Serkan Özbalta, resmi imza sonrası çok önemli açıklamalar yaptı. Takımı 23 hafta sonunda 18 puanla, 19. sırada devralan ve 20 yıl sonra teknik direktör olarak kulübe geri dönen 42 yaşındaki Özbalta, küme düşme korkusu yaşayan camianın yüreğine su serpti. "Bu iş bitmedi, her şey yeniden başlıyor" vurgusu yapan Özbalta, "Alsancak Mustafa Denizi Stadı'nı geçilmez bir kale yapmalıyız" diyerek iç sahadaki maçların önemini belirtti.

İNANIYORUZ, GÜVENİYORUZ

Özbalta, "Altay formasını giyen her oyuncu, armayı göğsünde taşıyan herkes burasının Büyük Altay olduğunu bilecek. Antalya kampı sonrasında Altay bayrağını yere düşürmemek için herkes elinden gelenin fazlasını yapacak. Bu takım Süper Lig'de lider oldu. Seri galibiyetler elde etti. Yeniden bunu başaracağız. İnanıyoruz, güveniyoruz. Bahane üretme lüksümüz yok. Altay aşkıyla hepimiz ayağa kalkmak zorundayız. Çünkü başka Altay yok" diye konuştu.

SAVAŞACAK TAKIM SÖZÜ

"Terinin son damlasına kadar savaşacak bir takım sözü veriyorum" diyen genç teknik adam, "Konyaspor maçındaki gibi taraftar da arkamızda olsun. Hepimiz Altay için varız. Tüm sorunları bir tarafa bırakıp tek bir hedefe odaklanırsak başarıya ulaşırız. Altay armasının ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Yönetimden taraftara, futbolcusundan teknik ekibine kadar sağlam bir zincir olmalıyız" dedi.





KAMPA GİTTİ VE MESAİYE BAŞLADI

Mustafa Denizli ve Mert Nobre'nin ardından bu sezon Altay'ın 3. teknik adamı olan Serkan Özbalta, önceki gün imzayı atar atmaz dün Antalya kampına katıldı. İki gün gecikmeli olarak kafileye katılan Özbalta, siyah-beyazlı futbolcularla tanışırken takım günü çift idmanla tamamladı. Özbalta, 6 Şubat'taki Göztepe maçı öncesi Antalya'da günde çift idman yaparak takıma güç depolayacak. Özbalta'nın ligin en çok gol yiyen takımı olan Altay'da sistemde bazı değişikliklere de gitmesi bekleniyor. 42 yaşındaki teknik adam performansı son haftalarda düşen bazı oyuncuları yeniden kazanmaya çalışacak.



SÜPER LİG'DEKİ İLK DENEYİMİ

Altay'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Serkan Özbalta, Süper Lig'de ilk kez teknik direktörlük deneyimini İzmir ekibiyle yaşayacak. 42 yaşındaki teknik adam Keçiörengücü alt yapısında uzun süre çalıştıktan sonra Başkent ekibinin A takımını da çalıştırmıştı.