Altay’da sportif direktörlük görevi Tuna Üzümcü getirildi

Spor Toto Süper Lig'de milli arada teknik heyette değişime giden Altay'da yönetim dün bir hamle daha yaptı. Ligde 23 haftada 18 puanla 19. sırada yer alan İzmir ekibinde, Mustafa Denizli'den sonra dümene geçen teknik direktör Mert Nobre'nin yerine Serkan Özbalta ve ekibi göreve gelmişti.

SAVUNMADA OYNAMIŞTI

Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve ekibi dün teknik kadroda bir değişiklik daha yaptı. Siyah-beyazlılarda sportif direktörlük görevine İbrahim Akın'ın yerine dün Tuna Üzümcü getirildi. Siyah-beyazlı kulüp dün yaptığı açıklamayla 39 yaşındaki Üzümcü'nün sportif direktörlük görevini resmen duyurdu. Altay altyapısında yetişen ve 17 yaşında profesyonel olduktan sonra A Takım kadrosuna yükselen Tuna Üzümcü, 2005'e kadar Altay savunmasında görev yapmıştı. İzmir ekibinde göreve başlayan Üzümcü, "Altay bizden görev bekliyorsa düşünecek zaman yoktur. Altay, Altaylıların omuzlarında yükselecek. Yıllarca formasını giydiğim kulübüme döndüğüm için çok mutluyum. Benim gibi birçok Altaylı daha önümüzdeki dönemde yuvasına dönecek ve her şeyi Altaylılarla başaracağız" dedi. Üzümcü, siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular ile yönetim arasında köprü olacak.