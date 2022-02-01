Altay’da Özbalta iddialı

SPOR Toto Süper Lig'de milli araya 19. sırada giren Altay'da yeni teknik direktör Serkan Özbalta iddialı konuştu. Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren siyah-beyazlı ekipte Özbalta, her zorluğun üstesinden geleceklerini açıkladı. "Son maçlarda oyun kalitesini yükselten bir ekip var" vurgusu yapan Özbalta, "Kısa sürede de olsa geri gelen bir enerji ve özgüven var. Bu takım tesadüfen lider olmadı. 90 dakikalık rastlantı olmaz. Oyuncuların kalitesinde zaten bu var. İşimiz, bu kaliteyi yeniden açığa çıkarmak ve yükselişe geçmek" diye konuştu.

ARTIK KENETLENME ZAMANI

Zor günlerde kenetlenmenin önemine dikkat çeken genç teknik adam, "Aile içinde sorunlar yaşanabilir. Önemli olan; böyle günlerde birlik olabilmek. Herkes elini kalbine koysun ve Büyük Altay için elinden geliyorsa bir fazlasını yapsın. Altay taraftarının gücünü, coşkusunu ve enerjisini herkes biliyor. Son maçtaki koreografiyi dünyada hangi takım yapabilir. İşte bu karşılıksız sevgi ve siyah-beyaz renklere olan bağlılıktır. Tek isteğim hep yanımızda olmaları" dedi.