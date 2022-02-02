Süper Lig özlemini 18 yıl sonra sona erdiren ancak beklentilerin altında kalarak son 8 maçını kaybeden ve 16 haftadır galibiyet yüzü göremeyen düşme hattındaki Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu çok önemli açıklamalar yaptı. Pazar günü oynayacakları Göztepe derbisiyle yeni bir sayfa açacaklarını dile getirdi. Sportif direktörlük görevine getirilen Tuna Üzümcü ile birlikte Antalya kampına giderek oyuncuları motive eden başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Biz birlikte güçlüyüz. Her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Konyaspor maçında ilk adımımızı attık, yeni teknik direktörümüz Serkan Özbalta ile birlikte sezona Göztepe maçıyla yeniden başlayacağız" şeklinde konuştu.

BİZ ÇOK BÜYÜK BİR KULÜBÜZ

İttifak Holding Konyaspor maçındaki koreografi ve destek için taraftara teşekkür ileten, futbolcuları yenilgiye rağmen tebrik eden başkan Özgür Ekmekçioğlu, şöyle konuştu: "Altay, 90 dakika içerisinde alınan skorlara endeksli bir kulüp asla olamaz. 108 yaşına gelen kulübümüz, ilkeleri ve değerleri ile 'Büyük' unvanını aldı. Maçlar kazanılır kaybedilir. Bunlar doğal şeyler. Ama bunların hiç biri bizim büyüklüğümüzü artırmaz veya azaltmaz. Bizim büyüklüğümüz 90 dakikaya sığmaz, sığmayacak da. Taraftarımızdan destek istiyoruz."

KURUMSALLIK ÖNCELİĞİMİZ

ÜÇÜNCÜ Lig'den Süper Lig'e çıkışa kadar zamanın çok çabuk geçtiğini, özellikle kurumsallaşma tarafında adım atılamadığını vurgulayan Altay Başkanı, "Futbol okulları, akademi, tesisleşme, kurumsallaşma, sosyal projeler hayata geçiyor. Artık bunlara da odaklanacağız. Yeni planlarımız hazır" diye konuştu.

ÜYELERİMİZ BİLGİLENDİRİLECEK

ALTAY Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, başta mali yapı olmak üzere, camianın düzenli olarak bilgilendirileceği bir sistemi hayata geçireceklerini söyledi. Ekmekçioğlu, "Kurumsal iç iletişim bülteni ile tüm üyelerimize aylık bilgilendirmeler gönderilecek. Herkes sorularının yanıtlarını bulacak, şeffaf olacağız" dedi.

AKADEMİ TESİSLERİNİ KURUYORUZ

Lig devam ederken arka planda çok sayıda projenin kurgulandığını belirten Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altay Futbol Akademisi Tesisleri arazisinde son aşamaya gelindiğini müjdeledi. Ekmekçioğlu, "Bornova, Torbalı, Sarnıç, Çiçekliköy, Kemalpaşa ve Kaynaklar'da tesise uygun araziler tespit edilip görüşmeleri tamamlandı. Altay Futbol Akademisi, çok önemli bir önceliğimiz. Yüksek Divan Kurulumuz ile birlikte Altay'ın yarınlarını garanti altına alacak bir akademi yapılanmasını kurmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

KAPPEL VE POKO KAMPA KATILIYOR

GÖZTEPE ile pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Altay'da Poko ve Kappel de kafileye bugün dahil olacak. Gabon Milli Takımı ile uzun süredir Afrika Kupası'nda olan Poko'nun yanı sıra karın kasındaki sakatlığı nedeniyle Hollanda'da tedavi gören Kappel'in dönmesi teknik direktör Serkan Özbalta'nın elini güçlendiriyor. Siyah-beyazlılar, yarın Antalya'daki hazırlık kampını tamamlayacak.

BAŞVURU YAPACAĞIZ

BAŞKAN Ekmekçioğlu, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın kulübe devriyle ilgili resmi başvurunun yapılacağını belirtti. Ekmekçioğlu, "Süreç, sorunsuz bir şekilde devam ediyor ve takibi yapılıyor. Yönetim kurulumuzda bir grup üye bu süreci takip ediyor. Yeni bir görev tanımlaması ile yönetim kurulu üyelerimizin asli görevlerinin yanı sıra stat, tesisleşme, sosyal projeler, gelir getirici faaliyetler sorumlukları eklendi" diye konuştu.

SOSYAL PROJELER BAŞLIYOR

BAŞKAN Özgür Ekmekçioğlu, Altay'ı "Büyük Altay" yapan en önemli değerin toplumla kurduğu güçlü bağ olduğunu ifade etti. Ekmekçioğlu, "İş birliği içerisine gireceğimiz sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerimizi tamamladık. Toplumun her kesimine dokunan projelerimizi birer birer hayata geçireceğiz. Altay artık büyük ses getirecektir" dedi.