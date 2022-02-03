Andre Poko gecikti

Altay'da Gabonlu Andre Poko'nun henüz ülkesinden dönmediği belirtildi. Gabon Milli Takımı'nda forma giyen tecrübeli futbolcu Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turunda Burkina Faso'ya 23 Ocak'ta elenmelerine rağmen Türkiye'ye dönüş yapmadı. Göztepe'de forma giydiği dönemde milli takımdan gecikmeli dönmesi nedeniyle kadro dışı kalan Poko bugün sona erecek Antalya kampını kaçırdı.

Siyah-beyazlı takımın önemli isimlerinden biri olan Gabonlu oyuncunun pazar günü derbide konuk olacakları eski takımı Göztepe'ye karşı forma giymesi bekleniyor. Öte yandan sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Cebrail ve son Konya maçında oynamayan Thaciano'nun iyileştiği İzmir ekibinde Serge Aka'nın tedavisi sürüyor. Altay'da kırmızı kart cezalısı Cesar Pinares ve sarı kart cezalısı Ceyhun yok.