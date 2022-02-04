Dev derbide gözler onlarda

Spor Toto Süper Lig'de gözler pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak olan Göztepe-Altay derbisine çevrildi. Ezeli rekabette gözler golcülerde olacak. Göztepe'de Cherif Ndiaye ve Altay'da ise golcü Daouda Bamba derbinin kilidini çözecek yıldızlar olacak. Senegalli Ndiaye ve Fildişi Sahilli Daouda Bamba'nın 7'şer golü bulunuyor.

YEDEK KUVVETLER

Ndiaye ikinci yarıda 4 maçta 4 gol atarken, Bamba ise 8 haftadır suskun. Göztepe'de teknik direktör Maestro, Ndiaye ile birlikte Adis'i on birde değerlendirecek. Altay'da ilk maçına çıkacak olan Serkan Özbalta, Bamba'yla oyuna başlamayı planlarken diğer silahları Ahmed Rayan ve Marco Paixao'yu ise kulübede maçın gidişatına göre oyuna alacak.

GÖZTEPE RAHAT ALTAY SANCILI

SÜPER Lig'de alt sıraların kaderini belirleyecek olan Göztepe- Altay derbisi öncesi eksikler bakımından Göz-Göz, rakibine göre daha rahat pozisyonda bulunuyor. Göztepe'de Marko ve yeni transfer Tannane tamamen iyileşirken, Kerim Alıcı'nın da tedavisi tamamlandı. Derbi maça tam kadro çıkması beklenen Göztepe'nin aksine Altay'da ise önemli eksikler var. Siyahbeyazlılarda kırmızı kart cezalısı Cesar Pinares, sarı kart cezalısı Ceyhun Gülselam ve sakat Serge Aka forma giyemeyecek.

SAHASINDA ÜÇ MAÇTIR YENİLMİYOR

İKİNCİ yarıda çıkışa geçen Göztepe, sahasında üç maçtır rakiplerine boyun eğmiyor. Son yenilgisini Karagümrük'ten alan Göz-Göz, daha sonra Adana Demir ile berabere kaldıktan sonra taraftarının önünde Antalya ve Sivas'ı devirmeyi başardı

POKO SONUNDA GELDİ

AFRİKA Uluslar Kupası'nda mücadele eden Gabon Milli Takımı ile birlikte uzun süredir Kolombiya'da bulunan Andre Poko sonunda kafileye katıldı. Maçların bitmesinin ardından ülkesine giden Poko, bir günlük rötarın ardından dün İzmir'e geldi. Siyahbeyazlı takım da dün akşam saatlerinde Antalya kampını tamamlayıp İzmir'e ulaştı. Derbi maçın hazırlıkları bugün tesislerde devem edecek.

YENİLER TURP GİBİ

Göztepe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı 4 futbolcu Medicana International İzmir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Arjantinli golcü Franco Di Santo, İsviçreli sol bek François Moubandje, Faslı 10 numara Oussama Tannane ve Bosna Hersekli kaleci Kenan Piric'in sağlık durumlarında bir soruna rastlanmadı. Kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz, kulakburun- boğaz ve diğer branşlarda muayeneleri ve EKO, efor, solunum ve fonksiyon testleri gerçekleştirilen oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

TRİBÜNDE MÜTHİŞ REKABET

Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ve Altay arasında oynanacak olan derbi rekabeti tribüne de yansıdı. Altaylı taraftarların ligde Alsancak Mustafa Denizli Stadı'da son oynadığı Konyaspor maçında 3 tane kareografi yaparak Avrupa'da bir ilki gerçekleştirmesinin ardından, Göz-Göz cephesi de derbi öncesi harekete geçti. Gürsel Aksel Stadı'nın otoparkında çalışmalara başlayan Göztepe taraftarları, Altay'ın üçlü kareografisini gölgede bırakmak istiyor.

Sarıkırmızılılar, pazar günü 19.00'da başlayacak Altay derbisinde tam 4 kareografi şovla bir ilki gerçekleştirecek. Taraftarlar, kulübün efsane isimleri Adnan Süvari, Gürsel Aksel, Nevzat Güzelırmak ve Halil Kiraz'ın yer aldığı 4 ayrı kareografi şovunu maçın farklı bölümlerinde yapacak. Seramonide güney kale arkası ve maratonda birer tane, maçın ilerleyen bölümlerinde de yine maraton tribünde iki ayrı şov yapılacak. Dün satışa çıkan biletler saatler içerisinde tamamen tükendi. ■ BURAK HAKERLER