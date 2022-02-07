Derbide Altay güldü

Süper Lig'de müthiş bir seri yakalayarak çıkışa geçen Göztepe, derbide 16 maçtır kazanamayan Altay'a mağlup oldu: 0-2. Sarı-kırmızılılar büyük fırsat teperken, Altay ise kurtuluş ışığını yaktı. 2. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Halil'in kale önüne çevirdiği topa dokunan Ndiaye'nin pozisyonunda kaleci Lis, topu ayaklarıyla kurtardı. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı. 16'da ceza sahası dışı sağ çaprazından serbest vuruş kullanan Göztepe'de, Berkan'ın ortasına Wilker dokundu, kaleye yönlenen topu kaleci Lis uzanarak kurtardı. 18'de Soner'in pasıyla beraber savunmadan sıyrılıp topa vuran Di Santo'nun şutu kalenin solundan az farkla auta çıktı. 36'da Zeki, atağa çıkmak isterken topu Berkan'a kaptırdı. Bu oyuncunun şutu az farkla auta gitti. 39'da Kazımcan, İrfan Can'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem VAR'a giderek penaltı kararı verdi.

ÖNCE DENİZ, SONRA THACİANO

42'de Deniz, kalenin sağında topu filelere gönderdi: 0-1. 49'da Altay farkı 2'ye çıkardı. Soner'den kaptığı topla bir süre ilerleyen Thaciano, Kazımcan Karataş'la paslaştıktan sonra penaltı noktası yakınında tekrar meşin yuvarlakla buluştu. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta top filelere gitti: 2-0. 88. dakikada Altay ceza sahası içinde oluşan karambolde Halil ve Baku'nun kaleye gönderdiği şutlar sonrası topu savunma uzaklaştırdı. Maç 2-0 Altay'ın üstünlüğü ile sona erdi.





RÖVANŞI VERMEDİ

Süper Lig'de Altay, deplasmanda Göztepe'yi mağlup ederek 16 maçlık 3 puan hasretine son verdi. Siyah-beyazlılar, ayrıca rakibine rövanşı da vermedi. Ligin ilk yarısında Doğanlar Stadı'nda oynanan müsabakayı Altay 2-1 galip tamamlamıştı. Siyah-beyazlılar, olası bir puan eşitliği durumunda da sarı-kırmızılı rakibine karşı ikili averaj üstünlüğü kurdu.





İKİ HOCA DA DEĞİŞTİRDİ

Göztepe ile Altay arasında oynanan derbi maçta iki hocada değişikliğe gitti. Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Murat, Moubandje, Yalçın ve Jahovic'in yerlerine Kerim, Berkan, Soner ve Di Santo'yu oynattı. Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise 4 değişiklik yaptı. Genç hoca, Pinares, Ceyhun, Naderi ile Bamba'nın yerlerine Kazımcan, Özgür, Thaciano ve Deniz'e forma şansı verdi. Öte yandan Özbalta, takımının başındaki ilk maça Göztepe mücadelesiyle çıktı. Genç hoca ilk maçından zaferle ayrıldı.



ADİS ŞOKU

Altay derbisi öncesi Göztepe'de sakatlık şoku yaşandı. Derbi maça saatler kala Makedon golcü Adis Jahovic sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Adis'in sol uyluk hamstring kasında yaralanma tespit edildiği ve tedavisine hemen başlandığı açıklandı. Adis'in yerine yeni transfer Franco Di Santo ilk kez görev yaptı. Göztepe'de Adis dışında, yeni transfer Tannane, Yalçın ve Ege'de kadroda yer almadı.

BERKE ÖZBAY