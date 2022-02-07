Kabus sona erdi

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Göztepe- Altay derbisinin kazananı siyah-beyazlılar, çok anlamlı bir zafere imza attı. Ligde son 16 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Altay, ezeli rakibini yenerek buhrandan çıktı. Ligde 16 maç sonra kazanan Altay'da, Mert Nobre'den sonra takımın başına geçip ilk kez Göztepe randevusuyla kenarda görev yapan teknik direktör Serkan Özbalta da ilk galibiyetini elde etti. Milli ara dönüşü maratona 3 puanla başlayan Altay, ezeli rakibinin yeni stadı Gürsel Aksel'de çıktığı ilk maçını da kazanmayı başardı.

YİNE GEÇİT VERMEDİ

21 puana ulaşan Altay, kayıplar serisine son verirken ezeli rakibi Göztepe karşısındaki üstünlüğünü de devam ettirdi. Süper Lig'de dünkü maçla birlikte Göztepe ile oynadığı son 8 maçta, 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Göztepe, Süper Lig'de Altay'ı 9 Eylül 1979'da 3-1'lik skorla yenerek son galibiyetine imza atmıştı.