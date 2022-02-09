Altay kritik virajda

Spor Toto Süper Lig'de 16 maçlık galibiyet hasretine Göztepe galibiyeti ile son veren Altay, ligde en kritik viraja giriyor. Halen düşme potasında yer alan siyah-beyazlılar 21 puana ulaşırken cuma günü en yakın rakibi Çaykur Rize ile sahasında zorlu bir 90 dakika oynayacak.

İzmir ekibi, 22 puana sahip Karadeniz ekibini yenmesi halinde puanını 24'e çıkarıp kurtuluşa bir adım daha yaklaşacak. Altay'ın bir sonraki hafta rakibi ise Beşiktaş olacak. Avrupa Ligi mücadelesi veren İstanbul ekibiyle deplasmanda oynayacak siyah-beyazlılar, bu maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

YENİ BİR SERİ HEDEFLİYOR

Önündeki kritik iki maçta 6 puan hedefleyen Altay, rakipleri Ç.Rize, Antalya ve Giresun'un takılmalarını bekleyip düşme potasından kurtulmanın hesabını yapıyor. Yeni bir seri yakalayıp çıkışa geçmek isteyen Altay'da teknik direktör Serkan Özbalta, "Göztepe galibiyetini hemen unutarak hedefimize odaklanmalıyız" diyerek futbolcuları uyardı. ■ BURAK HAKERLER

TARAFTAR GÖREV BAŞINA

Altay, 26 Kasım 2021'de Hatayspor maçıyla kapılarını ilk kez açan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda henüz galibiyetle tanışamadı. Sahasında Trabzonspor, Hatayspor, Alanyaspor ve Konyaspor maçlarını kaybeden ve puan dahi alamayan Altay, Rize maçıyla bu kötü zinciri de kırmak istiyor. Siyah-beyazlı yönetim, kritik maçın biletlerini maraton tribünü 20 lira, numaralı da 50 liradan dün satışa çıkardı. Göztepe galibiyeti ile büyük moral bulan taraftarlar, Rize maçının biletlerine adeta hücum etti.

MASÖR MAMÇO DÖNDÜ

1982 yılında kapısından girdiği Altay'da 14 yıl boyunca masörlük yapıp "Mamço" lakabıyla sembol olan Mahmut Çalış, seneler sonra siyah-beyazlı kulübe geri döndü. Bir dönem A Milli Takım ve Roberto Mancini döneminde Galatasaray'da da çalışan Mahmut Çalış, siyah-beyazlı ekiple çıktığı Göztepe maçında galibiyet mutluluğu yaşayarak yıllarını adadığı kulübüne bir derbi zaferiyle dönmüş oldu. "Altay benim için hayat" diyen Mahmut Çalış, "Altay büyük bir aile ve bu aileye yeniden dönme mutluluğunu kelimelerle anlatamam" diyerek duygularını ifade etti.

MURAT ZAFERE İNANIYOR

ALTAY'IN Göztepe'yi 2-0 yendiği maçta savunmadaki futboluyla alkış alan Murat Akça önemli açıklamalarda bulundu. Göztepe maçının sadece fitili ateşlediğini belirten 31 yaşındaki stoper, "Kurtuluşun fitilini ateşledik. Ancak daha başlangıcı yapmadık. Var olmamız için önümüzdeki Rize maçını da kazanıp 'Biz de buradayız" dememiz lazım. Kolay pes etmeyeceğiz. Bu takım Süper Lig'e kolay gelmedi, camianın neler çektiğini biliyoruz. 14 maçımız kaldı ve hepsi final. Bu işin şakası yok, dönüşü de yok" dedi. Göztepe maçı sonrası tebrikleri kabul etmediğini belirten Murat, "Yukarılara çıktığımızda tebriklere teşekkür edeceğim. Sadece bir maç kazandık. Sahamızda henüz galibiyet alamadık. Bunun için taraftara bir özür borcumuz var. Biz bir söz verdik. İnşallah o sözü tutacağız" dedi.