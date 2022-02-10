Altay’dan anlamlı proje

Süper Lig'de 16 haftalık suskunluğunu Göztepe galibiyeti ile sona erdiren Altay, dipten kurtulmak için kolları sıvarken bu doğrultuda anlamlı bir projeye de imza atmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Alsancak Mustafa Denizli Stadı VIP Tribünü'ndeki 60 koltuğu, siyahbeyazlı kulübe yıllarını vermiş eski futbolcularına ayırma kararı aldı. Buna göre her maç öncesi kulübe isimlerini bildiren Passolig sahibi eski oyuncular, karşılaşmayı özel koltuklarından izleyebilecek. Eski futbolcuların Göztepe derbisi öncesindeki ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Sportif Direktör Tuna Üzümcü, "Altay'ı, Büyük Altay yapan isimlerle bu savaşı kazanacağız" dedi.

İLK UYGULAMA YARIN

Tribüne, taraftarın ünlü tezahüratından esinlenerek 'O Bi Altaylı' ismini verdiklerini ifade eden Üzümcü, ilk uygulamanın, yarınki Ç.Rize maçında başlayacağını açıkladı. Üzümcü, "Rakiplerimizle evimizde oynayacağımız için büyük avantaja sahibiz. Göztepe maçıyla ilk adımımızı attık. Şimdi de Rize'yi yenmek istiyoruz" dedi.

THACİANO ÇIKIŞI İLE GÖZE GİRDİ

ALTAY'DA sezonun ilk yarısı sonunda eleştiri oklarının hedefi olan Thaciano, son haftalarda oynadığı futbolla alkış toplamaya başladı. Oyuncu Göztepe önünde güzel futbolunu golle süsleyerek gönüllerde taht kurdu.

DERBİ ZAFERİ KART OLDU

ALTAY, Süper Lig'de 43 yıldır kaybetmediği Göztepe karşısında elde elde ettiği son zaferi kart haline getirerek Mythos Cards iş birliği ile satışa sundu. Üçlü seri halinde satışa çıkan kartlarda Göztepe karşısında Süper Lig'de alınan galibiyetler, teknik direktör Serkan Özbalta'nın çıktığı ilk karşılaşmada kazandığı üç puan ve takımın golcüsü Deniz Kadah'ın Süper Lig'de attığı ilk gol yer alıyor. Koleksiyonerler, bu üç seri kartı https://mythos. cards/product/bundle/16/altay-izmir-derbisi-zaferi-serikartlari adresinden 50 TL karşılığında alabilecek.

MUTLU YILLAR

GÖZTEPE derbisinden bir gün önce 43 yaşına giren Teknik Direktör Serkan Özbalta ve 8 Şubat'ta 34 yaşına basan Özgür Özkaya için Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi. Özbalta ve Özgür Özkaya, hem galibiyeti hem doğum günlerini alkışlarla pasta keserek kutladı.