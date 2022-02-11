Haydi Altay

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattına demir atan Altay, bugün en kritik sınavına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada saat 20.00'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Zorlu mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

EKSİKLER TAKIMA DÖNDÜ

Derbide Göz-Göz'ü deplasmanda yenerek 16 maç sonra elde ettiği galibiyetle 21 puana ulaşan İzmir ekibi, 22 puanlı Rize'yi yenerek hem seri yakalamak, hem de rakibinin üstüne çıkmak istiyor. Kritik 90 dakika öncesi eksiklerin takıma dönmesi de teknik direktör Serkan Özbalta'nın elini güçlendiriyor. Siyah-beyazlılarda, cezaları sona eren Pinares ve Ceyhun takıma dönerken, sakatlıkları tam olarak geçen Cebrail ve Naderi ile Afrika Kupası'ndan dönen Andre Poko da on birde forma giymeye hazır. Yeşil mavili Karadeniz ekibinde ise sarı kart cezalısı Eric Sabo bugün Altay'a karşı görev almayacak.

PİNARES GÖREV YERİNE DÖNÜYOR

Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta'nın Göztepe maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen on numara Cesar Pinares'e bugün on birde şans vermesi bekleniyor. Zeki'nin yerine kadroya dahil olması beklenen Şilili yıldız, İzmir ekibinin en büyük kozu olacak. Poko'nun yine yedek soyunması beklenirken, Mustafa Denizli Stadı'nda bu sezon 4 maçta galibiyet göremeyen Altay taraftarlarının bugün stadı doldurmaları bekleniyor.