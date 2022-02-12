Altay evde yok

Süper Lig'de geçen hafta Göztepe'yi yenerek galibiyet özlemine son veren Altay, sahasında Rizespor ile yenişemedi: 0-0. 10. dakikada Boldrin ile sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Çaykur Rizespor'da, kale önünde yükselerek topa kafa vuruşu yapan Pohjanpalo'nun şutu kalenin üstünden az farkla auta çıktı. 14'te sol kanattan yüklenen Altay'da, Deniz Kadah'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Zeki, sağ çaprazda bulunan Kappel'i gördü. Kappel, rakibinin baskısına rağmen topu soluna çekerek şutunu attı ancak top iki direği birleştiği noktaya çaparak oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı. 17'de orta alandan gelişen Rizespor atağında Yusuf Sarı'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pojhanpalo, yerden kaleye vurdu. Kaleci Lis yere uzanarak topun sahibi oldu.

GOL VAR'A TAKILDI

55'te Kappel'in sağ kanattan yaptığı orta sonrası Kazımcan Karataş'ın vuruşunda, kaleci Tarık'ın da dokunduğu top direkten döndü. 71'de sağ kanattan Özgür Özkaya'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasındaki Kappel'in kafa şutunda, top kaleci Tarık'ın müdahalesiyle kornere çıktı. 75'te ani gelişen Çaykur Rizespor atağında Bolasie'nin pasına hareketlenen Yusuf Sarı'nın ceza sahasına girdikten sonra şutunda, kaleci Lis'in de dokunduğu top üst direkten oyun alanına döndü. 86'da Yusuf Sarı'nın sol kanattan yaptığı orta sonrası Boyd'un kafayla indirdiği topu Pohjanpalo filelere gönderdi. Hakem Fırat Aydınus santrayı işaret etse de VAR'da gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.



SEBASTİAN HOLMEN DEVAM EDEMEDİ

ÇAYKUR Rizespor'da sakatlık şoku yaşandı. Karadeniz ekibinin tecrübeli savunmacısı Sebastian Holmen geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Altay atağında rakibinin topa vurmasına engel olan Holmen yerden kalkamadı. İlk müdahalesi saha içinde yapılan oyuncu kenara alınırken 58. dakikada yerine Gökhan Gönül girdi.





TARAFTARDAN TAM DESTEK

ALTAY taraftarı Çaykur Rizespor'la oynanan karşılaşmada da takımını yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlı taraftarlar stadın büyük bir bölümünü doldururken, ısınma bölümünde oyuncuları teker teker tribüne çağırıp alkışladı. Tribünler, maç boyunca yaptıkları tezahüratlarla da futbolculara destek verdi.



ÖZBALTA KADROYU DEĞİŞTİRMEDİ

Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Çaykur Rizespor maçında geçen hafta Göztepe karşısında kazanan kadroda değişiklik yapmadı. Yedekler arasında son haftalardaki performansı eleştirilen Bamba ile milli takımdan dönen Poko, sakatlığını tamamen atlatan Cebrail Karayel ve Naderi ile kart cezası biten Ceyhun da yer aldı. Pinares ise sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.



HASRET SÜRÜYOR

Spor Toto Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yapan ancak daha sonra düşüşe geçen Altay, geçen haftaki Göztepe galibiyetiyle birlikte 16 maçlık galibiyet özlemine son vermişti. Bu moralle Rizespor'u sahasında ağırlayan siyah-beyazlılar, berabere kalarak evindeki galibiyet özlemini 8 maça çıkardı. Evinde en son Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Altay, daha sonra çıktığı 8 müsabakada 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 2 puan toplayabildi.