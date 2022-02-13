  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Altay'da Denizli'nin sözleşmesinin feshedilmediği ortaya çıktı

Altay'da Denizli'nin sözleşmesinin feshedilmediği ortaya çıktı

Altay'da yaklaşık 1 ay önce görevden ayrıldığını açıklayan Mustafa Denizli'nin sözleşmesinin henüz feshedilmediği ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde İzmir'e gelerek resmen yolları ayıracağı öğrenilen, Denizli'nin kızının hastalığı sebebiyle İstanbul'da olduğu bildirildi.

DHA

13.02.2022, 12:35 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022, 12:38

Altay’da Denizli’nin sözleşmesinin feshedilmediği ortaya çıktı
Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da 13 Ocak'ta görevden ayrıldığını açıklayan teknik direktör Mustafa Denizli'nin sözleşmesinin 1 ay geçmesine rağmen feshedilmediği ortaya çıktı. Ayrılık kararını, "Ben üzerime düşeni yapıyorum ve camiamızın teknik direktörlük görevinden ayrıldığımı üzülerek paylaşıyorum" sözleriyle açıklayan Mustafa Denizli'nin kızının rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da olduğu ve önümüzdeki günlerde İzmir'e dönerek siyah-beyazlılarla resmen yollarını ayıracağı öğrenildi.

Mustafa Denizli kulüpten ayrıldıktan sonra önce yardımcısı Mert Nobre'yi son olarak da Serkan Özbalta'yı göreve getiren Altay yönetimi, Denizli ile yolları resmen ayıramadığı için bu iki ismi teknik sorumlu olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na bildiremedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da bu yüzden Altay'a 250 bin TL ceza kesti. Tek taraflı fesih yapması halinde Mustafa Denizli'ye yıllık alacağı olan 1 milyon Euro'nun geri kalan bölümünü de ödemek zorunda kalacak Altay yönetimi, tecrübeli çalıştırıcı ile masaya oturmayı bekliyor.