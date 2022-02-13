Öz güven kazandık

Spor Toto Süper Lig'de 2-0 kazandığı Göztepe derbisinin ardından Çaykur Rizespor ile sahasında 0-0 berabere kalan Altay, kümede kalma umutlarını koruyor. Son iki maçtan 4 puan çıkartan siyah-beyazlıların özellikle savunmadaki sıkıntıları çözdüğü gözlenirken şimdi de hücum hattındaki sorunların üstesinden gelmesi bekleniyor. Çaykur Rizespor müsabakasında ilk yarıda Kappel, ikinci devrede Kazımcan'la birer topu direkten dönen İzmir temsilcisi, 2 puan kaybetmesine rağmen mücadeleci oyunuyla 90 dakika sonunda taraftarının alkışını toplarken teknik direktör Serkan Özbalta, takımın bu iki maçta özgüven kazandığına dikkat çekti.

MURAT CEZALI

Özbalta, "15 gündür görevdeyim. Zamanla yarışıyoruz. Gol yemeden topladığımız 4 puan bizim için ekstra özgüven oldu" dedi. Kasığındaki sakatlığı nedeniyle Şilili Pinares'in riske edilmediği, eşinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Mısırlı Rayan'ın forma giyemediği Altay'da stoper Murat Akça sarı kart cezalısı durumuna düştü. Altay, bu hafta ise Türkiye Kupası 5. turunda elinden kaçırdığı Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.



TEKNİK FATURA 250 BİN TL

ALTAY, Mustafa Denizli ile yolların ayrılmasının ardından yaşanan teknik adam sorunu nedeniyle PFDK tarafından 250 bin TL ceza aldı. PFDK'dan yapılan açıklamada, "Altay Kulübü'nün, 2 haftayı aşan süre boyunca herhangi bir mazeret göstermeksizin yedek kulübesinde teknik sorumlu bulundurmamasından dolayı 250.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.



ALSANCAK'TA GÜLEMEDİ

ALTAY, UEFA standartlarında yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda galibiyet yüzü göremedi. Siyah-beyazlılar, bu stadyumda çıktığı 5 maçta Atakaş Hatayspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup olurken, Çaykur Rizespor'la berabere kaldı.