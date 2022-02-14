Sözleşmesi feshedilmemiş

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'ın eski teknik direktörü Mustafa Denizli ile yaşadığı fesih krizi gündem yarattı. Profesyonel Disiplin Kurulu'nun siyahbeyazlı kulübe verdiği 250 bin TL'lik cezanın perde arkasında tecrübeli hoca ile resmen yolların ayrılmamasının olduğu öğrenildi. Kulübün 1 ay önce yollarını ayırdığı Denizli ile fesih yoluna gidilemediği ve Türkiye Futbol Federasyonu'na teknik sorumlu bildiremediği için Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından tam 250 bin TL para cezası ile cezalandırıldığı ortaya çıktı.

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Ayrılık kararını, "Ben üzerime düşeni yapıyorum ve camiamızın teknik direktörlük görevinden ayrıldığımı üzülerek paylaşıyorum" sözleriyle açıklayan Mustafa Denizli'nin kızının rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da olduğu ve önümüzdeki günlerde İzmir'e geri dönerek siyah-beyazlılarla görüşeceği hatta bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi. Denizli kulüpten ayrıldıktan sonra önce yardımcısı Mert Nobre'yi son olarak da Serkan Özbalta'yı göreve getiren Altay yönetimi, tek taraflı fesih yapması halinde Denizli'ye yıllık alacağı olan 1 milyon Euro'nun geri kalan bölümünü de ödemek zorunda kalacak.