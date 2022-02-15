Altay fobiyi yenecek

SPOR Toto Süper Lig'de Altay, Beşiktaş'a bileniyor. Siyah-beyazlılar, güçlü rakibini cumartesi günü deplasmanda oynanacak maçta devirip dış sahadaki fobisini yenmek istiyor. İzmir dışındaki son galibiyetini 21 Eylül 2021'de Çaykur Rize'ye karşı alan Altay, bu süreçte oynadığı 5 maçtan da 3 puan alamadı. Göztepe'yi yenerek 16 maç sonra ilk galibiyetini alan, Rize ile berabere kalarak da 4 maç sonra yeni stadındaki ilk puanına ulaşan Altay, Beşiktaş önünde yılın İzmir dışındaki ilk galibiyetini almak istiyor.

SON İKİ MAÇTA GOL YEMEDİ

DEPLASMANDA 9 maçtır kazanamayan siyah-beyazlılar, bu süreçte 7 yenilgi, 2 beraberlik elde etti. Rize galibiyeti sonrası oynadığı 9 maçta 25 puan kaybeden Altay, İzmir'de Gürsel Aksel'de oynadığı Göztepe derbisini 2-0 kazanmıştı.

MUSTAFA DENİZLİ PERŞEMBE GELECEK

ALTAY'DA Mustafa Denizli krizi gündemde. Denizli'nin sözleşmesini feshetmeye yanaşmaması nedeniyle teknik sorumlu ismi bildiremeyen Altay'a federasyon 250 bin lira ceza kesmişti. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, görüşmek için perşembe günü teknik adamı İzmir'e bekliyor.

■ BURAK HAKERLER