Altay’a müjdeli haber

Spor Toto Süper Lig'de son iki maçta aldığı 4 puana rağmen halen düşme potasında yer alan Altay'a sakatlardan iyi haber geldi. Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak siyah-beyazlılarda Şilili Cesar Pinares, Mısırlı Ahmed Yasser Rayan ve Fildişi Sahilli Serge Aka'nın takıma katılması yüzleri güldürdü. Ağrıları nedeniyle Ç.Rize maçında riske edilmeyen on numara Pinares ile dizindeki sakatlık nedeniyle 6 haftadır kadroda yer almayan ön libero Aka iyileşirken, eşinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Rayan da İzmir'e dönerek siyah-beyazlılarla antrenmanlara başladı.

TAKIMDAKİ TEK EKSİK MURAT AKÇA

Sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor maçında yedek soyunan ve son 9 dakika forma giyen sağ bek Cebrail Karayel ise idman eksiğini kapatarak on birde forma giymeye hazır hale geldi. Dört yıldızın da şans verilmesi halinde Beşiktaş randevusunda görev alabileceği belirtildi. Altay'da sarı kart cezalısı stoper Murat Akça dışında eksik bulunmuyor. İzmir temsilcisinin başında çıktığı 2 maçta 4 puan toplayan teknik direktör Serkan Özbalta'nın Beşiktaş deplasmanından 3 puanla dönmenin planlarını yaptığı bildirildi.

ÖZBALTA'NIN PRENSİ DENİZ

ALTAY'DA teknik direktör Serkan Özbalta'nın yeni prensi Deniz Kadah oldu. Sezon başında ve ara dönemde gönderilmesi gündeme gelen 35 yaşındaki golcü oyuncu yeni teknik direktör Serkan Özbalta ile çıkışa geçti. Bu sezon yıldız golcüler Paixao, Bamba ve Rayan'ın ardından kulübeye hapsolan ve on birde yer bulamayan Deniz, son iki maçta kurtarıcı olarak on birin değişmezi oldu. Bamba, Rayan ve Paixao'nun olumsuz performansı sonrası ilk kez Göztepe derbisinde on birde forma giyen tecrübeli golcü attığı penaltıyla gol perdesini açmıştı. On birde forma giydiği Rizespor maçında da performansıyla alkış alan 35 yaşındaki golcünün Beşiktaş karşılaşmasında da sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.