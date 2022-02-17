İzmir’in kritik haftası

İki İzmir takımı 26. haftada çok kritik maçlara çıkacak. Altay ve Hatay'a yenilen, düşme hattının 1 puan üzerinde olan Göztepe, Pazartesi sahasında G.Saray'ı konuk edecek. 27 puanı bulunan Göz-Göz, 29 puanlı rakibini yenmesi halinde 1 puan farkla üstüne çıkacak ve nefes alacak. Ligde üst üste oynadığı 16 maçta galibiyet yüzü göremeyen, ardından son iki karşılaşmada Göztepe'yi yenen, Rize ile de berabere kalan Altay ise Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak.

İKİ TAKIMIN DA TEK HEDEFİ GALİBİYET

Topladığı 22 puanla ateş hattında bulunan Altay da kazanarak kalan maçlarına daha umutlu çıkmak istiyor. İzmir ekibinin İstanbul deplasmanından istemediği bir sonuçla dönmesi halinde umutları azalmaya başlayacak.

EL MAESTRO: BU KEZ YENECEĞİZ

GÖZTEPE 'nin hocası El Maestro, G.Saray'ı yenmek istediklerini söyledi. Çok kritik bir maç oynayacaklarını ifade eden El Maestro, "İyi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz. Eksiklerimiz var ama bunları bahane etmiyoruz" dedi.

RÖVANŞI İSTİYOR

Sakat oyuncular nedeniyle sancılı olan Göztepe, ligin ilk yarısında 2-1 mağlup olduğu G.Saray'ı bu kez yenip rövanşı almak istiyor. Sarı-kırmızılılar Türk Telekom stadı'nda oynanan karşılaşmada Ndiaye'nin golü ile öne geçmiş ancak Halil Dervişoğlu ve Morutan'ın gollerine engel olamamıştı. İki takım arasında geçen sezon İzmir'de oynanan karşılaşmayı ise İstanbul temsilcisi 3-1'lik skorla kazanmıştı. Bu maçta ise G.Saray'ın gollerini Kerem Aktürkoğlu kaydetmiş, Göz-Göz'ün tek sayısı ise Diabate'den gelmişti. İzmir temsilcisinde bu randevuda cezaları biten Obinna Nwobodo ile Dino Arslanagic'in 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

BİR FORMAYA İKİ ADAY

Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da teknik direktör Serkan Özbalta zorunlu değişime gidecek. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı stoper Murat Akça'nın yokluğunda savunmada İbrahim Öztürk ya da Khaly Thiam'ın görev alması bekleniyor. Son olarak 16 Ocak'taki Aytemiz Alanyaspor maçında 71. dakikada oyuna giren 40 yaşındaki İbrahim, en son 17 Aralık'taki Giresunspor deplasmanında ilk 11'de şans bulmuştu. Asıl mevkisi ön libero olan ancak zaman zaman stoper olarak da görev yapan Senegalli oyuncu Thiam ise son 4 müsabakada yedek soyundu.

■ BERKE ÖZBAY