Denizli’den mesaj var: Sorunu çözeriz

Altay'da, yönetim ile eski teknik direktörü Mustafa Denizli arasındaki sözleşme fesih krizi dün de çözülemedi. Yönetim, 13 Ocak 2022'de görevine son verilen 72 yaşındaki teknik direktör Mustafa Denizli'nin sözleşmesini feshedememesi nedeniyle federasyona 250 bin lira ceza ödemek zorunda kalmıştı. Altay'da yönetim ile Mustafa Denizli arasında dün gerçekleşmesi beklenen görüşme yine yapılamadı.

DENİZLİ SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Kızının sağlık problemi nedeniyle apar topar İstanbul'a gittiğini ifade eden Mustafa Denizli, "Yönetim ile yolları ayırdıktan sonra aniden İstanbul'a geldim. Şu an tedavi gören kızımın yanındayım. Ancak haftaya İzmir'e geleceğim. Altay ile çözülmeyecek bir problemiz yok. Oturur sorunu çözeriz" diye konuştu. ■ BURAK HAKERLER