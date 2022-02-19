Altay’ın rakibi Kartal

Spor Toto Süper Lig'de düşme potasından hızla uzaklaşmak isteyen Altay, bugün İstanbul'da bu sezon hayal kırkılığı yaratan Beşiktaş'a konuk oluyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak kritik önemdeki müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.

ÇIKIŞ İSTİYORLAR

16 haftalık galibiyet özlemini önceki hafta oynanan Göztepe derbisiyle sona erdirdikten sonra geçen hafta kendi evinde Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalan düşme hattındaki Altay, Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Zorlu maç öncesi Altay, 22 puanla 19. sırada, ev sahibi Beşiktaş ise 38 puanla sekizinci basamakta bulunuyor.

SADECE MURAT YOK

İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı stoper Murat Akça dışında eksik bulunmuyor. Beşiktaş'ta ise Altay maçı öncesi önemli eksikler göze çarpıyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Cyle Larin ve Pjanic ile cezalı Batshuayi forma giyemeyecek.



CEBRAİL DÖNÜYOR

ALTAY'DA sakatlığı nedeniyle son 6 maçtır on birde forma giyemeyen Cebrail Karayel takıma dönüyor. 27 yaşındaki sağ bek bugün on birde başlayacak.



83

Beşiktaş ile Altay, Süper Lig'de bugün 83. kez rakip olacak. Beşiktaş 43 galibiyet alırken, Altay ise 16 kez üstünlük sağladı. 24 mücadele beraberlikle bitti. Altay, rakibine 63 gol atarken, 116 gole ise engel olamadı. Beşiktaş'ın sahasında ise Altay'a karşı 41-4 üstünlüğü bulunuyor.