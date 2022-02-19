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Haberler Altay Beşiktaş-Altay Canlı anlatım

Beşiktaş-Altay Canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile Altay karşı karşıya. Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı İzmir'de 2-1 mağlup eden, ardından aylarca galibiyete hasret kalan Altay, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek kümede kalma umutlarını korumayı hedefliyor. Beşiktaş-Altay maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

19.02.2022, 18:50 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022, 18:54

Beşiktaş-Altay Canlı anlatım

İki takım arasında oynanan 82 karşılaşmada Beşiktaş 43 galibiyet alırken, Altay 16 kez rakibine üstünlük sağladı. Taraflar arasında oynanan 24 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Ligin ilk yarısında oynanan maçta Altay, Beşiktaş'a evinde 2-1 üstünlük sağladı.

Altay'a 116 gol atan Beşiktaş, rakibinin 63 golüne engel olamadı.

BEŞİKTAŞ EVİNDE ÜSTÜN
Beşiktaş, evinde oynadığı 41 maçta rakibine büyük üstünlük kurdu.Evinde Altay'ı 27 kez mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 4 defa sahadan mağlup ayrıldı. Beşiktaş iç sahada rakibiyle 10 kez berabere kaldı. İç sahada rakip fileleri 66 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 23 gol gördü.