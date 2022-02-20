Altay Kartal’a çarpıldı

Spor Toto Süper Lig'de son iki maçında 4 puan çıkararak kümede kalma yolunda umutlanan Altay, deplasmanda Beşiktaş'a direnemedi: 1-0. 12. dakikada ceza sahası içine sağ taraftan giren Kappel'in vuruşunda topu kaleci Ersin kornere çeldi. 23'te Teixeira'nın ceza yayından verdiği pasta ceza sahası içinde topu alan Kenan'ın plase vuruşunda top kaleci Lis'te kaldı. 31'de verkaç ile ceza sahasına giren Teixeira'nın vuruşunda kaleci Lis topu kornere çeldi. 58'de Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Vida ön direkte kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 64'te Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte yükselen Vida kafa ile topu ağlara yolladı: 1-0.

İKİ TAKIMDA DİREĞE TAKILDI

72'te ceza sahası önünde kontrol eden Teixeira rakibinden kurtulup şutunu attı, top bir kez daha yan direğe çarptı. 90+3'te İbrahim Öztürk'ün sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Paixao kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 90+4'te Kappel çalımlarla ceza sahasına girdi, sol çaprazdan şutunda, Vida'nın ayak koyduğu top yan direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Maç 1-0 bitti.

ÖZBALTA'DAN3 DEĞİŞİKLİK

ALTAY Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Rizespor maçının ilk 11'nden biri zorunlu 3 değişiklik yaparak Beşiktaş karşısında takımını sahaya sürdü. Başarılı çalıştırıcı, kart cezalısı olan Murat Akça, Tolga Ünlü ve Martin Rodriguez'in yerlerine İbrahim Öztürk, Cebrail Karayel ve Cesar Pinares'e ilk 11'de forma verdi. Rodriguez, ikinci yarının başında Özgür Özkaya yerine oyuna dahil oldu.

MUZAFFER ETÇİL UNUTULMADI

Karşılaşma öncesi hem Beşiktaş'ta hem Altay'da forma giyen Türk Futbolunun unutulmaz ismi Muzaffer Etçil anıldı. Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden Muzaffer Etçil için karşılama öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



8 EKSİK VARDI

Beşiktaş, sakat ve cezalar nedeniyle Altay karşısında sekiz oyuncusundan yararlanamadı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Georges-Kevin N'Koudou, Mert Günok ve Miralem Pjanic ile kart cezalısı olan Michy Batshuayi forma giyemedi.



CEBRAİL VE PİNARES DÖNDÜ

ALTAY'DA sakatlıkları nedeniyle son maçlarda forma giyemeyen iki yıldız Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte formalarına kavuştu. Savunmanın sigortası Cebrail Karayel ve orta sahanın beyni Cesar Pinares sakatlıklarını tamamen atlattı.





KARAVELİ'DEN ZORUNLU ROTASYON

BEŞİKTAŞ, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Altay maçına geçen haftaya göre 4 farklı isimle çıktı. Önder Karaveli bu maçta forma giye

Atiba'nın yanı sıra cezalı olan Michy Batshuayi ile sakatlıkları bulunan Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin 'in yerlerine Josef de Souza, Güven Yalçın, Umut Meraş ve Kenan Karaman'a görev verdi.



PENALTI TARTIŞMASI

ALTAY, deplasmanda Beşiktaş'a tek golle mağlup olurken son anlar nefesleri kesti. İzmir ekibinin Paixao ile bir topu direkten dönerken ardından yaşanan karambolde penaltı itirazı yaşandı. Beşiktaşlı oyuncunun elle müdahale ettiğini savunan Altaylı oyuncular hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Volkan Bayarslan pozisyonun ardından VAR'a başvurdu. Yalaşık 3 dakika pozisyon incelendikten sonra maçın hakemi oyunun kaldığı yerden devam etmesini istedi. Altay, yedek kulübesi bu kararın ardından itirazlarını sürdürürken maçın bitişiyle birlikte hakemin yanına gittiler. Bayarslan Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü'ye kırmızı kart gösterdi.