Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 1-0 yenilen düşme potasındaki Altay, isyan bayrağını açtı. Karşılaşmada net penaltılarının verilmediğini ifade eden siyah-beyazlılar, maçın orta hakemi Volkan Bayarslan, VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu ve yardımcı hakemlerini sert bir dille eleştirdi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Artık bıçak kemiğe dayandı" diyerek, "Martin Rodriguez'in çalımında Beşiktaşlı futbolcu yerde topu elle kesti. Biz iki pozisyonu da net gördük. VAR böyle pozisyonlarda hakeme yardımcı olmak için var. İki kritik maçta ve bu kadar önemli pozisyonlarda VAR'ın devreye girerek net penaltıyı hakeme her açıdan göstermesi ve kararda aktif rol oynaması gerekirdi" diye konuştu.

İKİ HAFTADA 3 PUAN KAYBETTİK

Altay Başkan Vekili Levent Doğanoğlu ise bu sezon hakemlerin aleyhlerinde çok sayıda ve büyük hatalar yaptığını dile getirdi. Levent Doğanoğlu sezon boyunca yapılan yanlışlara değinerek, "Ne zaman ivme kazansak bir şekilde gündemimiz hakemler oluyor. Sadece son iki maçta hakem hataları nedeniyle üç puan kaybettik. 25 puana ulaşacaktık. Artık bizim için önemli haftalara giriyoruz, bir daha hakem konuşmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Altay'ın Teknik direktörü Serkan Özbalta da dik duracaklarını, vazgeçmeyeceklerini söyledi.





'HAKEM BİRÇOK ŞEYİ ELİMİZDEN ALDI'

ALTAY'DA Sportif Direktör Tuna Üzümcü de önemli açıklamalarda bulundu. Maçın bitiş düdüğünün ardından hakem Volkan Bayarslan tarafından kırmızı kartla cezalandırılan Üzümcü, hakem üçlüsünü eleştirirken, taraftara da mesaj yolladı. Maçın 75. dakikasında Poko ve Bamba'yı aynı anda oyuna almak istediklerini belirten Üzümcü, "Poko oyuna girdi. Ardından Bamba da girecekti ama Pinares kenara gelirken hakem oyunu başlattı. Ancak 20 saniye sonra Bamba oyuna girdi. Hakem oyuncu değişikliği hakkımızı elimizden aldı. Bizim gibi takımlar için bu puanlar çok önemli. Hakem birçok şeyi elimizden aldı. Bu yüzden reaksiyon gösterdik" dedi. Taraftara mesaj yollayan başarılı futbol adamı, "Kolay maç yok. İç saha avantajını kullanırsak ligde kalırız. Bir sloganımız var. 'Sadece inan' diyoruz. Başka Altay yok, inanırsak başarırız" dedi.

■ BURAK HAKERLER