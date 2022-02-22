Altay fırsat tepti

Süper Lig'de düşme potasından kurtulma mücadelesi veren Altay, Beşiktaş deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılırken büyük fırsatı kaçırdı. Ligde 25. haftayı 19. sırada 22 puanla geçen siyah-beyazlılar, ateş hattındaki rakiplerinin kayıplar yaşadığı haftayı değerlendiremedi. Ligde son sırada yer alan Yeni Malatya, Antalyaspor'a yenilirken, 23 puanla 18. sıradaki Çaykur Rizespor ise Başakşehir'e boyun eğdi. Ateş hattının en ütünde yer alan Giresunspor ise Kayseri'ye kaybederek 26 puanda kaldı. İstanbul deplasmanında kazanması halinde puanını 25'e çıkaracak olan Altay, Rize ekibini altına alıp, Giresun ile puan farkını ise 1'e indirecekti. Ligin son 4 sırasını oluşturan ekiplerin hepsi haftayı puansız kapatırken sıralama da değişmedi.

GÖZLER G.ANTEP FK MAÇINDA

27 Şubat Pazar günü sahasında orta sıralarda yer alan G.Antep FK'yı konuk edecek olan siyah-beyazlılar, taraftarlarının desteği ile kurtuluş ateşini yakmak istiyor. Siyah-beyazlı kulübün kritik maçın biletlerini yarın satışa sunması beklenirken, taraftarların Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı tamam



ÖZGÜR FORMAYI KAPTI

ALTAY'IN başarılı defans oyuncusu Özgür Özkaya formayı kaptı. Siyahbeyazlı ekibin son oynadığı Beşiktaş maçında da on birde yer alan sol bek, üst üste son üç maçta formayı sırtından çıkarmadı. Bu bölgede daha önce banko forma giyen sezon başında transfer edilen Naderi'yi kulübeye yollayan Özgür, formuyla teknik direktör Serkan Özbalta'nın gözüne girmeyi başardı. 34 yaşındaki deneyimli savunmacı bu sezon 4 kez on birde forma giyerken, toplam 7 karşılaşmada 294 dakika sahada kaldı. Teknik patron Özbalta'nın G.Antep FK önünde de Özgür'e şans vermesi bekleniyor.



ESKİLERE SARILDI

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz ocak ayında transfer yasağı nedeniyle transfer yapamayan Altay'da teknik direktör Serkan Özbalta Beşiktaş maçında eskilere sarıldı. Siyah-beyazlı takım, 1. Lig'de şampiyon olan kadronun üzerine 10 takviye yaparken, Beşiktaş karşılaşmasında bu isimlerden sadece 4'ü yeşil sahada yer aldı.

YEDEKLERDEN 2 YENİ İSİM GİRDİ

Kaleci Lis, stoper Björkander, on numara Pinares ve orta saha oyuncusu Thaciano on birde oyuna başlarken, diğer 7 futbolcu ise geçen sezon 1. Lig kadrosunda yer alan isimlerden oluştu. Savunmada kaptan İbrahim Öztürk, Özgür ve Cebrail, orta alanda Zeki, Kappel ve genç Kazımcan ile ileri uçta da yeni takviyelere rağmen Deniz Kadah görev yaptı. Oyuncu değişikliklerinde de yenilerden Rodriguez ve Bamba, geçen yılki ekipten Paixao ve Poko oyuna girdi.

BURAK HAKERLER