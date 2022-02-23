Altay’dan TFF’ye çıkarma

Spor Toto Süper Lig'de 22 puanla 19. sırada yer alan Altay, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çıkarma yapacak. Son olarak Beşiktaş'a 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekibin Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, hakem hatalarını tartışmak için TFF'nin kapısını çalacak. Başkan Ekmekçioğlu'nun TFF Başkanı Nihat Özdemir'den randevu talep ettiği ve cevap beklediği öğrenildi. Özgür Ekmekçioğlu'nun 13 maddelik bir sunum yaparak Nihat Özdemir'e mağduriyetlerini ileteceği belirtildi.

"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

Özdemir'e hakem hatalarından canlarının yandığını dile getirecek Özgür Ekmekçioğlu, lige tutunma mücadelesi verecekleri kalan 12 maç öncesi Merkez Hakem Kurulu'ndan hakem atamaları konusunda dikkatli olmalarını talep edecek. Ekmekçioğlu 13 maddelik sunumunda özellikle Konyaspor, Çaykur Rize, Kasımpaşa, Beşiktaş, Giresun, Fenerbahçe, Alanya ve Galatasaray maçlarındaki hakem hatalarını detaylandırarak ayrıntılı bir sunum hazırladı. Başkan Ekmekçioğlu, Beşiktaş maçı sonrası "Artık bıçak kemiğe dayandı, yeter. Tüm iyi niyetimizle bakmaya çalışmamıza rağmen ortada bir kasıt olduğunu görüyoruz" açıklamasıyla tepkisini dile getirmişti.

EKMEKÇİOĞLU'NUN 13 MADDELİK SUNUMU

1) İkinci yarıdaki Konyaspor maçında ceza sahası dışında sırtı topa dönük Pinares'e elle oynama nedeniyle kırmızı kart ve penaltı.

2) İttifak Holding Konyaspor ile ilk yarıda oynanan maçta Bamba'nın ceza sahasında düşürülmesine devam kararı verilmesi.

3) Rizespor maçında Zeki'ye yapılan bariz penaltının çalınmaması.

4) Yine aynı oyuncuya orta sahada yapılan ve ayak bileğinin neredeyse kırılmasına neden olacak pozisyona devam kararı verilmesi.

5) Kasımpaşa maçında Marco Paixao'nun attığı nizami golün ofsayt nedeniyle iptal edilmesi.

6) Aynı müsabakada Kazımcan Karataş'ın hareketine anlamsızca penaltı çalınması.

7) Beşiktaş maçında rakip oyuncunun topu elle kesmesine rağmen devam kararı verilmesi.

8) Giresun maçında rakibin attığı ve herkese göre ofsayt olan golün VAR kararıyla verilmesi.

9) Fenerbahçe maçında ceza sahasında Altaylı futbolcu yüzüne vurularak yere düşürülmesi ve yine devam kararı. 1

0) Alanyaspor maçında rakibin kendi kalesine attığı golde ofsayt kararı verilmesi.

11) ZTK Beşiktaş maçında Naderi'ye yapılan harekete penaltı verilmemesi.

12) Beşiktaş maçında gole giden Eren Erdoğan'a topu elle kesti diye Altay aleyhine karar verilmesi.

13) Galatasaray maçında rakibin golünün Murat Akça'ya arkadan sert müdahale yapılarak atılması.

AVANTAJI FİKSTÜRÜ

SÜPER Lig'de bitime 12 hafta kala 22 puanla 19. sırada yer alan Altay, fikstür avantajına güveniyor. Siyah-beyazlılar, ligde kalan 12 maçın 7'sini sahasında oynayacak. İzmir ekibi, Gaziantep FK, Yeni Malatya, Antalya, Başakşehir, Galatasaray, Giresunspor ve Kasımpaşa'yı taraftarlarının önünde ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, Karagümrük, Sivas, Adana Demir, Hatay ve Trabzon ile de deplasmanda karşı karşıya gelecek. Düşme hattındaki rakipleri Malatya, Giresun'un yanı sıra tehlike bölgesine çok yakın konumlanan Kasımpaşa, Antalya ve G.Saray'la evinde oynayacak olan Altay, bu maçlardan 21 puan hedefliyor. İzmir ekibi, pazar günü 13.30'da sahasında ilk olarak Gaziantep FK'yı ağırlayacak. ■ BURAK HAKERLER