Bitsin artık bu özlem

SÜPER Lig'de kümede kalma savaşı veren Altay, bu hafta sahasında çok kritik bir maça çıkacak. Siyah-beyazlılar, pazar günü saat 13.30'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Gaziantep FK'yı konuk edecek. İzmir ekibi, hem rakibini yenerek çıkışa geçmek hem de yeni stadında ilk galibiyetini almak istiyor. 10 Aralık 2021'de 7.5 yıl sonra yeniden evinde sahaya çıkan siyah-beyazlılar, oynadığı 5 maçtada galip gelemedi. Siyah-beyazlılar, G.Antep maçıyla birlikte zinciri kırıp yenilenen evinde ilk galibiyetini almak istiyor.

EN SON KARTAL'I YENDİ

ALTAY, sahasında sekiz maçtır 3 puan alamıyor. Ligde en son 24 Eylül 2021'de Bornova Doğanlar Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden İzmir temsilcisi daha sonra evinde 3 puanı bir arada göremedi. Altay, Beşiktaş maçının ardından çıktığı maçlarda Karagümrük, Adana Demir, Hatay, Trabzon, Alanya ve Konya'ya yenilirken Sivas ve Rize ile berabere kalarak yalnızca 2 puan toplayabildi

KAZANCI KAZIMCAN

Altay'ın bu sezonki tesellisi altyapısından yetişen Kazımcan Karataş oldu. 19 yaşındaki futbolcu hem sol kanatta hem de sol bekte görev alarak joker vazifesi gördü. Göztepe derbisinde takımına penaltı kazandırıp, 1 de asist yaparak 2-0'lık galibiyette önemli rol oynayan Kazımcan, siyah-beyazlı kulübün önemli bir kazancı olarak yorumlandı. Altay yönetiminin genç futbolcuyu cazip bir teklif gelmesi halinde sezon sonunda satmayı planladığı ifade edildi.

ALTAY DİREKLERİ DÖVDÜ

ALTAY, Süper Lig'de geride kalan 26 haftada direklere en fazla takılan 3'üncü takım olarak dikkat çekti. Şimdiye kadar 14 topu direkten dönen İzmir temsilcisi, Beşiktaş (18) ve Gaziantep FK'dan (15) sonra 3'üncü sırayı aldı. Siyah-beyazlılarda 3 topu direkten dönen Kappel, bu anlamda başı çekti. İzmir ekibinde Kappel dışında Murat, Cebrail (2), Eren, Thiam, Paixao (2), Poko, Björkander (2) ve Kazımcan direkleri geçemedi.