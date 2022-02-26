Poko-Naderi 11’i unuttu

Spor Toto Süper Lig'de yarın kendi seyircisi önünde oynayacağı Gaziantep FK maçına odaklanan Altay'ın yabancı yıldızları Andre Poko ve Mohammad Naderi son haftalarda yedek kulübesini mesken tutarken, 11'i unuttu. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gabon Milli Takımı'na gittikten sonra devre arası kamp dönemini kaçıran ön libero Poko, son 3 maça kulübede başladı.

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İlk 11'in vazgeçilmezi olan Naderi de Serkan Özbalta'nın göreve gelmesiyle kesik yerken, İranlı sol bek sadece Göztepe ile oynanan maçta 87. dakikada oyuna alındı. Teknik patron Özbalta, üst üste oynanan Göztepe (D), Çaykur Rizespor ve Beşiktaş (D) maçlarında Poko'yu sonradan oyuna dahil ederken, genç teknik adamın bu haftaki Gaziantep müsabakasında son Beşiktaş maçında oyuna girdikten sonra etkili olan Poko'yu ilk 11'e monte edebileceği ifade edildi. Naderi'nin ise yine yedek soyunması, ilk 11'de savunmanın solunda tekrar Özgür'ün görev alması bekleniyor.