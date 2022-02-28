İşte büyük Altay

Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Altay, sahasında Gaziantep FK'yı mağlup ederek kurtuluş ışığını yaktı: 3-2. 10. dakikada Rodriguez ile sol taraftan korner kullanan Altay'da, savunmayı aşan topa arka direk önünde dokunan Thaciano, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 15'te Altay ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Furkan'ın ortasında Pinares topa elle müdahale etti. Hakem VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı verdi. 18'de Maxim, atışı gole çevirdi: 1-1. 22. dakikada Rodriguez, çizgiye inerek topu kale önünde çevirdi. Kale önünde bulunan Doğan Erdoğan ters bir dokunuş yaparak, meşin yuvarlağı kendi filelerine yolladı: 2-1.

ASLA PES ETMEDİLER

26'DA Furkan'ın savunma arkasına attığı uzun pasla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Maxim, kaleciyi çalımlayarak sol çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2. 51'de orta alandan atak yapan Altay'da, Pinares'in savunma arkasına aşırttığı topa ceza sahası içinde dokunan Poko, meşin yuvarlağı kalecinin yanından ağlarla buluşturdu: 3-2. Karşılaşma 3-2 sona erdi.

YENİ STADINDA İLK KEZ 3 PUAN SEVİNCİ YAŞADI

SPOR Toto Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren İzmir'in siyah beyazlı temsilcisi Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk kez üç puan sevinci yaşadı. Daha önce bu statta çıktığı 5 maçta galibiyetle tanışamayan Altay, evinde oynadığı 6. karşılaşmada nihayet güldü. Hatayspor, Trabzonspor, Alanyaspor, Konyaspor'a kaybeden İzmir ekibi, sadece Çaykur Rizespor'dan 1 puan almıştı. Karşılaşmanın ardından taraftarlar siyah-beyazlı takımı bağrına basarken, oyuncuların tribünlere çağırdılar. Özellikle kaleci Lis'e ayrı bir sevgi gösteren taraftarlar takımlarını bol bol alkışladı.





ALTAY'DA THACİANO PARLIYOR

ALTAY'DA son haftalarda sergilediği futbolla beğeni kazanan Thaciano dün yine görevini yaptı. Bu sezon ilk olarak Kayserispor filelerini sarsan, ikinci yarıda da attığı golle Göztepe karşısında elde edilen galibiyette büyük sahibi olan Brezilyalı yıldız dün son derece etkili bir futbol sergiledi ve golünü attı. Şu ana dek toplamda 925 dakika süre alan oyuncu daha önce F.Bahçe ile oynanan karşılaşmada bir de asist yapmıştı.

ÖZBALTA'DAN ROTASYON

Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Gaziantep FK karşılaşmasında kadroda rotasyona gitti. Genç teknik adam İbrahim yerine kart cezasını tamamlayan Murat Akça, Özgür yerine Naderi, Zeki yerine Poko, Kazımcan yerine ise Rodriguez'e ilk 11'de görev verdi. Naderi en son 23. hafta müsabakasında Altay'ın Konyaspor'u evinde ağırladığı maçta, Poko ise İzmir ekibinin 19. haftada Kasımpaşa'ya konuk olduğu karşılaşmada ilk 11'de yer almıştı. Serkan Özbalta karşılaşma öncesi Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ile bir araya gelirken iki teknik adam birbirlerine başarılar dilediler





MAÇTA GERGİN ANLAR YAŞANDI

ALTAY-G.ANTEP FK mücadelesinde heyecan tavan yaparken özellikle karşılaşmanın son bölümlerinde sinirler zaman zaman gerildi. 81. dakikada Altay teknik heyeti tarafından kenara alınmak istenen Cebrail ağır hareket edince Maxim'in hışmına uğradı. G.Antep FK'nın oyuncusu Cebrail'i iterken, başarılı sağ bek kendini yerde buldu. Yaşar Kemal Uğurlu Maxim'e sarı kart gösterdi. Uzatma anlarında konuk ekip kalecisi Günay ve Altay'ın hücum oyuncusu Rayan arasında gerilim yaşandı. Rayan, degaj yapmak isteyen kaleciden topu çalınca tansiyon yükseldi. Günay, Rayan'a vurunca hakem de sarı kartına başvurdu. Bu pozisyonda Rayan da topa dokunduğu için sarı kart ile cezalandırıldı.