En kârlısı Altay

Spor Toto Süper Lig'de kurtuluş mücadelesi veren Altay, Gaziantep FK galibiyetiyle haftanın en kazançlı ekibi oldu. Son 4 haftada 7 puan toplayarak çıkışa geçen siyahbeyazlılar, Antep galibiyetiyle puanını 25'e çıkarırken, rakiplerinin puan kayıplarıyla bayram yaptı. Son sıradaki Yeni Malatya, Hatayspor'a farklı yenilirken, Çaykur Rizespor ise G.Saray mağlubiyetiyle yerinde saydı. Ezeli rakip Göztepe'nin de Giresunspor deplasmanından puansız dönmesi Altay'ın işine yaradı.

SIRALAMADA BİR BASAMAK YÜKSELDİ

Taraftarlarının müthiş desteği ile İzmir'de kritik maçtan 3 puanla ayrılan Altay, 23 puanlı Rize'yi altına alarak 18. sıraya yükseldi. En yakın rakibi Göztepe ile arasında 2 puanlık fark kalan siyah-beyazlıların, kümede kalma barajı ile arasındaki puan farkı da 8'den 4'e indi. Siyah-beyazlılar, son 4 maçta 7 puan toplayarak kötü seriyi tersine çevirirken, ligde bitime kalan 11 haftada çıkışını sürdürüp kurtuluşunu ilan etmek istiyor. Altay, Cumartesi günü deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. ■ BURAK HAKERLER

YEDİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

ALTAY için kritik haftalara girilirken takımda 7 oyuncu ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlılarda 3'er sarı karta ulaşan Paixao, Kappel, Poko, Rodriguez, Lis, Thaciano ve Naderi teknik heyet tarafından uyarıldı.

İYİ Kİ DOĞDUN MATEUSZ LİS

Altay, Gaziantep FK galibiyeti sonrasında Polonyalı kalecisi Mateusz Lis'in 25'inci doğum gününü kutladı. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde idari ve teknik kadro ile futbolcuların katıldığı kutlama oldukça neşeli geçerken Polonyalı file bekçisi herkes tarafından tebrik edildi. Sezon başında Altay'a gelen Lis, 27 maçın tamamında forma giyerken kalesinde 41 gol gördü.

KENETLENİRSEK HEDEFE ULAŞIRIZ

ALTAY Başkanı Özgür Ekmekçioğlu Gaziantep FK maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Ekmekçioğlu, taraftardan teknik ekibe, futbolculardan kulüp personeline kadar müthiş bir dayanışma örneği sergilendiğini vurguladı. Taraftara teşekkür eden, teknik ekibin çalışma disiplinine tam not veren, futbolcuların inanılmaz bir özveri örneği sergilediğini vurgulayan Ekmekçioğlu, "Gerçek Büyük Altay işte bu. Böyle kenetlendiğimiz taktirde hedefimize ulaşırız. 11 maçta her şeyimizi ortaya koyarak bu sezonun yıllarca anlatılacak en sempatik hikayelerinden birini hep birlikte yazacağımıza inanıyoruz. Bu sezon ligde 16 maçlık kazanamama serimiz deplasmandaki Gaziantep FK yenilgisiyle başlamıştı. Galibiyet serimiz de Gaziantep maçıyla başlayacak" dedi.

SERKAN ÖZBALTA AYAĞA KALDIRDI

TEKNİK direktör Serkan Özbalta fark yarattı. Sezona Mustafa Denizli ile başlayan siyah-beyazlılar, 16 haftalık galibiyet özlemi sonrası 72 yaşındaki teknik adamla yolları ayırmıştı. Siyah-beyazlılarda Serkan Özbalta, 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve bir yenilgi alarak 7 puan topladı. İlk maçında Göztepe derbisini kazanan 43 yaşındaki çalıştırıcı ardından düşme potasındaki rakibi Rize ile berabere kaldı. Beşiktaş'a yenilen Serkan Özbalta'nın öğrencileri son maçta Gaziantep engelini kayıpsız atlattı.