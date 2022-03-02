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Haberler Altay Büyük Altay’da Özbalta iddialı

Büyük Altay’da Özbalta iddialı

2.3.2022

Büyük Altay’da Özbalta iddialı

SÜPER Lig'de 16 maçtır galip gelemeyen ve dibe vuran Altay'a can vererek son 4 maçtan 7 puan çıkaran teknik direktör Serkan Özbalta önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de ilk deneyimini yaşadığı siyahbeyazlı ekipte, ön yargıları yıkarak camianın güvenini kazanan genç teknik adam, 'Umudumuz taze' diyerek kümede kalmak istediklerini ifade etti. Özbalta, Gaziantep FK maçının ardından Karagümrük'ü yenerek yeni bir çıkış yakalamayı hedeflediklerini ifade etti. Özbalta, "Makas daraldı ama rakiplerimizle de maçlar oynayacağız. Bazı şeyler bizim elimize geçene kadar bu istikrarı devam ettirmek zorundayız. Bu haftaya kadar ligde kalma hesabına dahil edilmeyen Altay artık hesaplara dahil oldu. Tüm kulüp olarak umudumuz taze" dedi.