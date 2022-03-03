İzmir takımlarından fotokopi tablo

Süper Lig'de sezona büyük umutlarla başlayan ancak geride kalan 27 haftada aldıkları sonuçlarla kendilerini düşme potasında bulan Göztepe ve Altay, fotokopi gibi birbirine benzeyen bir istatistiğe imza attı.Yeni stadındaki ilk galibiyetini geçen hafta G.Antep FK karşısında alan siyah-beyazlılar ile tribünlerindeki taraftar potansiyeline rağmen bu avantajını kullanamayan sarı-kırmızılı ekibin iç sahadaki ilginç tablosu dikkat çekiyor.

Göz-Göz, Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı 14 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 8 de yenilgi alırken, Altay ise önce Bornova, ardından da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 7 de yenilgi aldı. İki ekip aldıkları bu sonuçlarla eşit miktarda puan toplayıp hanelerine 14'er puan yazdırdı.

İzmir ekipleri, rakip fileleri 14'er kez sarsarken, kalelerinde ise 18'er gole engel olamadı ve -4 averaja sahip oldu. İki İzmirli, bu averajla ligin son sırasında yer alan ve evinde -13 averajı bulunan Malatyaspor'un ardından ligdeki en kötü performansı sergileyen iki ekip oldu.

GÖZTEPE KENETLENDİ

ÜST üste aldığı yenilgiler nedeniyle düşme potasına gerileyen Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı öncesi kenetlendi. Başkan Mehmet Sepil hafta boyunca Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde takımı yalnız bırakmazken, teknik ekip ve futbolcular ise dış dünyaya kapılarını kapadı. Bu maça göre geleceği şekillenecek olan teknik direktör Nestor El Maestro'nun oyuncularıyla tek tek ilgilendiği bildirilirken, karşılaşmanın biletleri de satışa çıktı.

Bilet fiyatları 1'inci kategori 408.50, 2'nci kategori 245, 3'üncü kategori 109, 4'üncü kategori 82, 5'inci kategori 54.50 ve 6'ncı kategori 27.50 TL olarak belirlendi. Galatasaray maçında çıkan olaylar ve kötü tezahürat yüzünden passolig kartları bloke edilen taraftarın izleyemeyeceği maçta yine tribünlere yoğun ilgi olması bekleniyor.

BERKE ÖZBAY