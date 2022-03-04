Sıra geldi deplasmana

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü kritik maçta Karagümrük'e konuk olacak olan Altay'da sıra deplasman kabusuna son vermeye geldi. 16 maçlık galibiyet hasretini dindiren ve geçen hafta da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk galibiyetini elde eden Altay, 10 maçlık gurbet sancısına son vermeyi amaçlıyor. İzmir dışında son galibiyetini ilk yarıda Çaykur Rize'yi yenerek elde eden siyahbeyazlılar, geride kalan 10 haftada sadece Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'yi yenmişti.

DIŞ SAHADA SADECE 2 PUAN ALDI

İzmir dışında oynadığı 10 maçta 2 beraberlik, yenilgi alan Altay, Karagümrük'ü yenerek hem çıkışını sürdürmek hem de fobisini yenmek istiyor. Altay bu süreçte Gaziantep FK, Yeni Malatya, Antalyaspor, Giresunspor, Kasımpaşa, Kayseri, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a yenilirken, sadece Galatasaray ve Başakşehir ile berabere kalmıştı.