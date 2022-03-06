Büyük Altay’ın rakibi K.Gümrük

SPOR Toto Süper Lig'de kurtuluş mücadelesi veren Altay, bugün deplasmanda Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek.
İZMİR EKİBİNDE EREN EKSİK
Ligde geçen hafta evinde Gaziantep FK'yı 3-2 yenerek kümede kalma yolunda umut tazeleyen düşme hattındaki Altay, İstanbul ekibini de yenerek İzmir dışında 10 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor. 25 puanla 18. sırada yer alan İzmir ekibi, 39 puanı bulunan 9'uncu basamaktaki rakibini yenip 2'de 2 yapmayı istiyor. Siyahbeyazlılarda Eren dışında eksik oyuncu bulunmuyor.