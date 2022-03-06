Fatih Karagümrük - Altay maçı | CANLI ANLATIM

Fatih Karagümrük ile Altay Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetiyor.

KARAGÜMRÜK SERİ PEŞİNDE

Spor Toto Süper Süper Lig 'in 28. haftasında Fatih Karagümrük Altay'ı ağırlıyor. İstanbul temsilcisi 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile topladığı 39 puanla 9. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 mağlubiyet ile aldığı 25 puanla 18. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı son iki karşılaşmadan galibiyet ile ayrılan Karagümrük, Altay karşısında da 3 puan alıp seriyi devam ettirmek istiyor.

LİGDE 10. RANDEVU

Fatih Karagümrük ile Altay Süper Lig'de bu zamana kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Karagümrük 4 kez galip gelirken, İzmir temsilcisi 3 kez rakibini mağlup etti. 2 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Takımlar bu süreçte 11'er gol kaydetti.

Fatih Karagümrük ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı 1-0 kazanmıştı.