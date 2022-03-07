Altay puanı kaptı

SÜPER Lig'in 28. haftasında Altay 50 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta deplasmanda Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. 9'da ceza sahasına giren Jimmy Durmaz'ın altı pas önüne gönderdiği topa Emre Mor zor pozisyonda ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. 14'te Emre Mor, ceza sahası dışı sol çaprazından şutu direğin dibinden dışarı çıktı. 39'da Ahmed Musa'dan aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Emre Mor, açısını düzeltip şutunu çekti. Kaleci Lis, meşin yuvarlağı köşeden çeldi, sonrasında da savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

ATAKLAR ETKİSİZDİ

57'DE Karagümrük Caner Erkin ile gole yaklaştı. Kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner Erkin'in köşeye giden şutunu kaleci Lis son anda kornere çeldi. 90+6'da sağ kanattan gelişen Karagümrük atağında, Emre Mor çizgiye kadar inip içeri çevirdi. Karamoh'un vuruşunda top farklı şekilde auta gitti. Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle bitti.



İKİ DAKİKADA ATILDI

ALTAY'DA Mohammad Naderi, 1 dakika 40 saniye içinde iki sarı kart görerek oyundan atıldı. 40. dakikada Salih'e yaptığı müdahalenin ardından ilk sarı kartını gören Naderi, 42. dakikada ise Emre Mor'a yaptığı hareketten sonra hem ikinci sarı kartını gördü hem de sakatlık yaşadı. İranlı oyuncu sedye ile oyun kenarına geldi. Naderi ayrıca Altay'da bu sezon kırmızı kart gören 4. oyuncu oldu. İzmir ekibinde daha önce Khaly Thiam, Cebrail Karayel ve Cesar Pinares kırmızı kart görmüştü.





ÖZBALTA İSTİKRARI SEÇTİ

ALTAY Teknik Direktörü Serkan Özbalta geçen hafta oynadıkları ve 3-2 mağlup ettikleri Gaziantep FK maçının kadrosunda değişikliğe gitmedi. Kazanan kadroyu bozmayan ve aynı 11 ile sahaya çıkan Özbalta; Lis, Naderi, Björkander, Murat, Cebrail, Kappel, Rodriguez, Thaciano, Poko, Pinares ve Deniz Kadah'a yine görev verdi.