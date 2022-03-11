İpler Altay’ın elinde

DÜŞME potasında yer alan Altay bitime 10 hafta kala ipleri elinde tutuyor. Son 5 maçta, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve tek yenilgi alarak 8 puanla kümede kalma yolunda umut tazeleyen İzmir ekibi, yarın lig sonuncusu Yeni Malatya'yı ağırlayacak. Yeni Malatya'yı yenerek Göztepe, Giresun ve Kasımpaşa'nın takılmasını bekleyecek olan siyah-beyazlılar, 10 haftalık süreçte düşme hattındaki muhtemel rakipleriyle kritik maçlar oynayacak.

Kalan 10 maçın 6'sını evinde oynayacak olan Altay, fikstür avantajını iyi kullanıp 18 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor. Malatya maçının ardından art arda düşme potasının üzerindeki Sivas (D) ve Antalya (İ) ile oynayacak olan siyah-beyazlılar, sezonun son üç maçında en ciddi rakipleri Giresun ve Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak. Bu kritik maçlardan alacağı sonuçlar Altay'ın lige tutunmasını sağlayacak. ■ BURAK HAKERLER