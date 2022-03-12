Altay ve Göztepe bugün çok kritik müsabakalara çıkıyor

Süper Lig'de düşme potasından kurtulma mücadelesi veren Altay ve Göztepe, bugün kritik maçlara çıkacak. Son 5 maçtan 8 puan çıkaran Altay, sahasında son sıradaki Yeni Malatya ile karşı karşıya geliyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 16.00'da başlayacak zorlu mücadelede Erkan Özdamar düdük çalacak. Altay 26 puanla 18. sırada yer alırken, Malatya'yı yenip kümede kalma umudunu artırmak istiyor.





STJEPAN TOMAS'IN İLK SINAVI

5 maçlık yenilgi serisiyle düşme potasından kurtulamayan Göztepe ise lider Trabzonspor'a konuk oluyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Ali Şansalan görev yapacak. Kasımpaşa yenilgisi sonrası teknik direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayıran ve takımın başına Stjepan Tomas'ı getiren Göz-Göz yeni teknik patronu ile zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmayı hedefliyor. Göz-Göz, ligde 27 puanla 17. sırada yer alırken, kümede kalma barajının da 5 puan gerisinde konumlanıyor.

ALTAY'DA TEK EKSİK NADERİ

Altay, kritik Yeni Malatya maçına tek eksikle çıkacak. Geçen hafta Karagümrük deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Naderi bugün sahada yer alamayacak. Naderi'nin yerine Kazımcan'ın görevlendirilmesi bekleniyor.

KADIN VE ÇOCUKLARA JEST

LİGDE kurtuluş savaşını başlatan ve kalan 10 maçın 6'sını sahasında oynayacak olan Altay'da yönetim, Yeni Malatya maçı öncesi taraftara jest yaptı. Siyahbeyazlı kurmaylar, sezon sonuna kadar kadınlara ve 18 yaş altı öğrencilere maç biletlerini ücretsiz yaptı. Yeni Malatya maçının biletleri de maraton bilet fiyatını 20, numaralı tribünü ise 40 TL olarak belirledi.



DEFANSTA ÜÇ OYUNCU OYNAMIYOR

Lider Trabzonspor'a bu sezon sahasındaki ilk yenilgisini tattırmak isteyen Göztepe'de zorlu mücadele öncesi savunmada üç önemli eksik göze çarpıyor. Sarıkırmızılı ekipte, geçen hafta Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Atınç Nukan'ın yanı sıra sakatlıkları süren sol bek François Moubandje ve stoper Marko Mihojevic bugün forma giyemeyecek. Ev sahibi Trabzon'da ise sakat Hamsik, Vitor Hugo ile cezalı Tymoteusz Puchacz, takımda yer alamayacak.



28

Ligde son 5 maçından puan çıkaramayan Göztepe, Trabzonspor'la bugün 28. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 27 karşılaşmada galibiyet sayısında Göztepe'ye 12-5 üstünlük sağladı. Takımlar 10 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor bu karşılaşmalarda 38 gol atarken, Göztepe ise 20 kez fileleri sarstı. Trabzonspor, Göztepe'ye karşı sahasındaki 13 maçta 7 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.