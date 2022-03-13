Altay, ligde kalma umudunu tazeledi! 6 maçta 11 puan topladı

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde 6 maçta 11 puan toplayan Altay, ligde kalma umudunu sürdürüyor.

Sezona teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde başladıktan sonra yoluna 3 maç Mert Nobre ile devam eden Altay, teknik direktör Serkan Özbalta ile anlaşmasının ardından çıktığı 6 maçta 11 puan topladı.

Bu periyotta ilk olarak Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek ligde 16 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılan Altay, Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kalıp, Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Siyah-beyazlı ekip daha sonra mağlup olmadığı 3 maçta Gaziantep FK'yi 3-2 yenip, VavaCars Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kaldı. Dün de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorla geçen İzmir temsilcisi puanını 29'a çıkarıp 17. sıraya yükseldi.

Özbalta göreve gelmeden önce 18 puanla 19. sıradaki siyah-beyazlı ekip, düşme hattının hemen üzerindeki GZT Giresunspor'un 8 puan gerisinde yer alıyordu. Dünkü galibiyetle Altay ile tehlikeli bölgenin hemen üstündeki GZT Giresunspor arasındaki puan farkı maç fazlasıyla 3 puana inmiş durumda.

Kalan 9 haftada 5 maçını İzmir'de oynayacak Altay, sırasıyla Demir Grup Sivasspor (D), Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor (D), Medipol Başakşehir, Galatasaray, Atakaş Hatayspor (D), GZT Giresunspor, Trabzonspor (D) ve Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Tribünde şov vardı

Altay yıktı geçti