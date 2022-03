Altay yıktı geçti

Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Altay, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. 18. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza yayında topla buluşan Kenan'ın ara pasına hareketlenen Mustafa'nın, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşu üstten az farkla auta gitti.

HAKEM 'PENALTI' DEDİ

40'ta Altay'da ceza sahası içinde son çizgiye inerek topu penaltı noktasına çıkaran Cebrail, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. 42'de Paixao'nun şutunu kaleci Ertaç kurtardı. Sonrasında yeniden VAR'a giden hakem Erkan Özdamar, çizgi ihlali nedeniyle penaltı vuruşunun tekrarlanmasına karar verdi. 44'te yeniden topun başına geçen Paixao'nun şutu kaleci Ertaç'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

56'da Rodriguez'in ortasında Paixao arka direkte kafayı vurdu. Top direğe çarpıp dışarıya gitti. 63'te Mustafa'nın pasında topla buluşan Tetteh topu ağlara yolladı. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 75'te kaleci Ertaç'ın hatasında araya giren Rodriguez müsait pozisyonda golü atamadı. Maç 1-0 sona erdi.

DENİZ VE BJÖRKANDER ŞOKU

Altay maç öncesi sakatlık şoku ile sarsıldı. Son haftalarda ilk on birin değişmez isimleri arasında yer alan golcü Deniz Kadah ile stoper Björkander maç öncesi sakatlanarak kadrodan çıkarıldı. On birde zorunlu değişime gitmek zorunda kalan teknik direktör Serkan Özbalta stoper Björkander'in yerine İbrahim'e, son 5 maçta banko oynayan Deniz'in yerine de Paixao'ya şans verdi. Genç teknik adam cezalı duruma düşen Naderi'nin yerine de sol bekte genç Kazımcan'ı görevlendirdi. Portekizli Paixao 8 hafta sonra ilk on birde görev alırken Rayan ve Bamba yine yedek soyundu.

■ BERKE ÖZBAY